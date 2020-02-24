***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Finansal Rapor



***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Finansal Rapor )



Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Kar veya Zarar Tablosu



KAR VEYA ZARAR KISMI



Hasılat

24 590.068.109 675.374.296

Satışların Maliyeti

24 -445.328.201 -485.280.856

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

144.739.908 190.093.440

BRÜT KAR (ZARAR)

144.739.908 190.093.440

Genel Yönetim Giderleri

25 -54.383.797 -39.972.958

Pazarlama Giderleri

25 -49.676.884 -44.462.964

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

25 -601.700 -358.691

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

26 23.339.823 45.035.415

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

26 -8.180.742 -23.779.486

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

55.236.608 126.554.756

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

27 48.143.933 354.671.151

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

27 -1.811.804 -9.652.381

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar

3 -4.628.523 95.255.837

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

96.940.214 566.829.363

Finansman Gelirleri

28 66.548.069 59.417.284

Finansman Giderleri

28 -31.422.296 -105.329.583

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

132.065.987 520.917.064

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

-25.723.684 -37.780.678

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

29 -24.340.094 -51.406.753

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

29 -1.383.590 13.626.075

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

106.342.303 483.136.386

DÖNEM KARI (ZARARI)

106.342.303 483.136.386

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı



Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

106.342.303 483.136.386

Pay Başına Kazanç



Pay Başına Kazanç



Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)



A Grubu Hissedarlar 30 0,65123122 2,95868617

B Grubu Hissedarlar 30 0,46309776 2,10395460

C Grubu Hissedarlar 30 0,06431913 0,29221591

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)







Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)



İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

106.196.174 -1.022.511

Dönem Karı (Zararı)

106.342.303 483.136.386

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

106.342.303 483.136.386

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

-7.908.604 -344.135.276

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

23 36.491.490 27.508.468

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

3.391.652 3.387.239

Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

7 3.391.652 3.387.239

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

11.615.730 8.818.413

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

5.037.899 3.760.578

Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

6.577.831 5.057.835

Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler

27 -4.044.860 -6.235.345

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

-43.645.619 18.117.113

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

26 - 28 -71.985.586 -13.594.786

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

26 - 28 28.339.967 31.711.899

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

-6.521.336 8.481.308

Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

27 -6.521.336 8.481.308

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

3 4.628.523 -95.255.837

İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler

4.628.523 -95.255.837

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

29 25.723.684 37.780.678

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

27 -565.002 -41.446

İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

27 -34.982.866 -346.695.867

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

54.818.797 -102.783.296

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

25.090.048 -3.217.351

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

7.737.995 -2.103.979

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

17.352.053 -1.113.372

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

-311.162 2.274.411

İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

-1.903.747 -995.566

İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

1.592.585 3.269.977

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

30.322.653 -76.601.984

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

3.235.447 3.088.997

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

3.521.647 -14.018.584

İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

-6.956.692 2.122.753

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

10.478.339 -16.141.337

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

-7.039.836 -14.308.785

İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

2.762.549

İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

-7.039.836 -17.071.334

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

153.252.496 36.217.814

Alınan Faiz

5.176.148

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

-5.094.814 -3.151.335

Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler

18 -1.972.553 -2.916.438

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

29 -45.165.103 -31.172.552

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

64.461.134 552.802.510

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri

27 - 31 107.740.000 601.585.162

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

12 - 13 1.269.093 613.959

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

12 - 13 -48.592.819 -113.657.256

Alınan Temettüler

3 - 27 4.044.860 57.819.705

Alınan Faiz

0 6.440.940

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-509.587.037 -64.704.177

İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları

-54.515.328

İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

22 -54.515.328

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

54.284.090 651.869.488

Kredilerden Nakit Girişleri

17 54.284.090 551.869.488

İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri

17 0 100.000.000

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-313.231.897 -580.189.828

Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

17 -271.592.922 -580.189.828

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları

17 -41.638.975

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

17 -2.370.202

Ödenen Temettüler

22 -233.566.450 -116.048.517

Ödenen Faiz

17 -26.717.800 -24.721.495

Alınan Faiz

66.530.550 4.386.175

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-338.929.729 487.075.822

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-338.929.729 487.075.822

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

556.549.466 69.473.644

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

217.619.737 556.549.466





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)



Varlıklar



DÖNEN VARLIKLAR



Nakit ve Nakit Benzerleri

5 217.619.737 556.549.466

Finansal Yatırımlar

31 29.510.228 22.988.892

Ticari Alacaklar

7 139.012.184 167.388.865

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

6 - 7 21.237.899 28.975.894

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

117.774.285 138.412.971

Diğer Alacaklar

8 5.776.170 12.073.039

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

6 3.168.460 1.264.701

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

2.607.710 10.808.338

Stoklar

9 137.378.520 167.701.173

Peşin Ödenmiş Giderler

10 3.088.279 2.348.994

Diğer Dönen Varlıklar

21 15.009.350 8.463.083

ARA TOPLAM

547.394.468 937.513.512

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

32 0 78.137.849

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

547.394.468 1.015.651.361

DURAN VARLIKLAR



Diğer Alacaklar

339.900 278.236

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

6 24.501 11.837

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

315.399 266.399

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

3 33.736.923 38.470.958

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

11 12.243.996 13.545.891

Maddi Duran Varlıklar

12 517.696.961 507.115.711

Kullanım Hakkı Varlıkları

14 9.712.603

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

13.332.429 10.016.746

Şerefiye

15 7.062.941 7.062.941

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

13 6.269.488 2.953.805

Peşin Ödenmiş Giderler

10 12.492 3.987.224

Ertelenmiş Vergi Varlığı

29 7.686.614 8.857.527

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

594.761.918 582.272.293

TOPLAM VARLIKLAR

1.142.156.386 1.597.923.654

KAYNAKLAR



KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER



Kısa Vadeli Borçlanmalar

17 0 198.055.374

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

0 198.055.374

Banka Kredileri

198.055.374

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

17 77.465.066 37.512.117

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

77.465.066 37.512.117

Banka Kredileri

37.512.117

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

1.733.382

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları

75.731.684

Ticari Borçlar

7 75.981.647 72.460.000

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

6 - 7 19.742.747 26.699.439

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

7 56.238.900 45.760.561

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

20 1.963.795 2.469.035

Diğer Borçlar

8 2.269.522 6.768.241

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

0

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

8 2.269.522 6.768.241

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

10 2.780.358 5.175.662

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

29 4.719.533 25.544.542

Kısa Vadeli Karşılıklar

9.548.110 7.355.182

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

20 1.138.819 1.296.579

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

18 8.409.291 6.058.603

ARA TOPLAM

174.728.031 355.340.153

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

174.728.031 355.340.153

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER



Uzun Vadeli Borçlanmalar

17 8.255.113 99.112.000

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

8.255.113 99.112.000

Banka Kredileri

17 99.112.000

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

8.255.113 0

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

72.903 218.712

Uzun Vadeli Karşılıklar

20.684.480 16.760.418

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

20 19.043.007 16.323.530

Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar

18 1.641.473 436.888

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

29.012.496 116.091.130

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

203.740.527 471.431.283

ÖZKAYNAKLAR



Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

938.415.859 1.126.492.371

Ödenmiş Sermaye

22 336.182.000 336.182.000

Geri Alınmış Paylar (-)

-38.190.738

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

-3.825.712 -4.190.768

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-3.324.983 -2.474.273

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-3.324.983 -2.474.273

Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar

3 -500.729 -1.716.495

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

5.380.815

Yabancı Para Çevrim Farkları

3 5.380.815

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

22 176.822.302 154.585.842

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

361.085.704 151.398.096

Net Dönem Karı veya Zararı

106.342.303 483.136.386

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

938.415.859 1.126.492.371

TOPLAM KAYNAKLAR

1.142.156.386 1.597.923.654





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)

Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Özkaynaklar Değişim Tablosu



Özkaynaklar Değişim Tablosu



Dönem Başı Bakiyeler

22 336.182.000 -3.647.319 -3.465.791 -7.113.110 3.141.945 82.148.757 82.148.757 144.661.900 76.864.194 125.972.459 761.858.145 761.858.145

Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

-539.053 -539.053 -539.053

Düzeltmelerden Sonraki Tutar

336.182.000 -3.647.319 -3.465.791 -7.113.110 3.141.945 82.148.757 82.148.757 144.661.900 761.319.092 761.319.092

Transferler

-76.040.478 -76.040.478 9.923.942 116.048.517 -125.972.459

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

1.173.046 781.773 1.954.819 2.238.870 -6.108.279 483.136.386 481.221.796 481.221.796

Dönem Karı (Zararı)

483.136.386 483.136.386 483.136.386

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

1.173.046 781.773 1.954.819 2.238.870 -6.108.279 -1.914.590 -1.914.590

Kar Payları

-116.048.517 -116.048.517 -116.048.517

Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması

967.523 -967.523

Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)

-76.040.478 76.040.478

Dönem Sonu Bakiyeler

22 336.182.000 -2.474.273 -1.716.495 -6.755.727 5.380.815 4.348.399 154.585.842 151.398.096 483.136.386 1.126.492.371 1.126.492.371

Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019

Özkaynaklar Değişim Tablosu



Özkaynaklar Değişim Tablosu



Dönem Başı Bakiyeler

22 336.182.000 -2.474.273 -1.716.495 -4.190.768 5.380.815 5.380.815 154.585.842 151.398.096 483.136.386 1.126.492.371 1.126.492.371

Transferler

22.236.460 460.899.926 -483.136.386 0 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-850.709 1.215.766 -5.380.815 -1.321.277 106.342.303 100.005.268 100.005.268

Dönem Karı (Zararı)

106.342.303 106.342.303 106.342.303

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

-850.709 -105.511 -956.220 -956.220

Kar Payları

-233.566.450 -233.566.450 -233.566.450

Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

22 -38.190.738 -16.324.590 -54.515.328 -54.515.328

Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması

32 1.321.277 -5.380.815 -1.321.277 -5.380.815 -5.380.815

Dönem Sonu Bakiyeler

22 336.182.000 0 0 0 0 -38.190.738 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.324.983 0 0 0 0 -500.729 0 0 -4.190.768 0 176.822.302 361.085.704 938.415.859 938.415.859





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu



DÖNEM KARI (ZARARI)

106.342.303 483.136.386

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER



Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

-956.220 1.954.819

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

20 - 29 -1.063.386 1.466.307

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar

3 -105.511 781.773

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

29 212.677 -293.261

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi

29 212.677 -293.261

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

-5.380.815 -3.869.409

Yabancı Para Çevrim Farkları

-5.380.815 2.238.870

Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)

32 - 3 -5.380.815 2.238.870

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

-6.429.767

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

321.488

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

29 321.488

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

-6.337.035 -1.914.590

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

100.005.268 481.221.796

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı



Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

100.005.268 481.221.796







http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821240





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