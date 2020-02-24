***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Finansal Rapor
24.02.2020 Pazartesi 18:33
***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24 590.068.109 675.374.296
Satışların Maliyeti
24 -445.328.201 -485.280.856
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
144.739.908 190.093.440
BRÜT KAR (ZARAR)
144.739.908 190.093.440
Genel Yönetim Giderleri
25 -54.383.797 -39.972.958
Pazarlama Giderleri
25 -49.676.884 -44.462.964
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 -601.700 -358.691
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 23.339.823 45.035.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -8.180.742 -23.779.486
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.236.608 126.554.756
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 48.143.933 354.671.151
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -1.811.804 -9.652.381
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -4.628.523 95.255.837
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
96.940.214 566.829.363
Finansman Gelirleri
28 66.548.069 59.417.284
Finansman Giderleri
28 -31.422.296 -105.329.583
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
132.065.987 520.917.064
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.723.684 -37.780.678
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -24.340.094 -51.406.753
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -1.383.590 13.626.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
106.342.303 483.136.386
DÖNEM KARI (ZARARI)
106.342.303 483.136.386
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
106.342.303 483.136.386
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
A Grubu Hissedarlar 30 0,65123122 2,95868617
B Grubu Hissedarlar 30 0,46309776 2,10395460
C Grubu Hissedarlar 30 0,06431913 0,29221591
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.196.174 -1.022.511
Dönem Karı (Zararı)
106.342.303 483.136.386
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
106.342.303 483.136.386
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.908.604 -344.135.276
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 36.491.490 27.508.468
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.391.652 3.387.239
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.391.652 3.387.239
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.615.730 8.818.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.037.899 3.760.578
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6.577.831 5.057.835
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
27 -4.044.860 -6.235.345
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-43.645.619 18.117.113
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 - 28 -71.985.586 -13.594.786
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 - 28 28.339.967 31.711.899
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.521.336 8.481.308
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 -6.521.336 8.481.308
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 4.628.523 -95.255.837
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4.628.523 -95.255.837
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 25.723.684 37.780.678
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
27 -565.002 -41.446
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -34.982.866 -346.695.867
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
54.818.797 -102.783.296
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.090.048 -3.217.351
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.737.995 -2.103.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
17.352.053 -1.113.372
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-311.162 2.274.411
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.903.747 -995.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.592.585 3.269.977
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
30.322.653 -76.601.984
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.235.447 3.088.997
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.521.647 -14.018.584
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.956.692 2.122.753
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.478.339 -16.141.337
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.039.836 -14.308.785
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.762.549
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.039.836 -17.071.334
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
153.252.496 36.217.814
Alınan Faiz
5.176.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.094.814 -3.151.335
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
18 -1.972.553 -2.916.438
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -45.165.103 -31.172.552
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
64.461.134 552.802.510
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
27 - 31 107.740.000 601.585.162
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 - 13 1.269.093 613.959
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 - 13 -48.592.819 -113.657.256
Alınan Temettüler
3 - 27 4.044.860 57.819.705
Alınan Faiz
0 6.440.940
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-509.587.037 -64.704.177
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-54.515.328
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
22 -54.515.328
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.284.090 651.869.488
Kredilerden Nakit Girişleri
17 54.284.090 551.869.488
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
17 0 100.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-313.231.897 -580.189.828
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -271.592.922 -580.189.828
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
17 -41.638.975
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -2.370.202
Ödenen Temettüler
22 -233.566.450 -116.048.517
Ödenen Faiz
17 -26.717.800 -24.721.495
Alınan Faiz
66.530.550 4.386.175
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-338.929.729 487.075.822
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-338.929.729 487.075.822
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
556.549.466 69.473.644
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
217.619.737 556.549.466
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 217.619.737 556.549.466
Finansal Yatırımlar
31 29.510.228 22.988.892
Ticari Alacaklar
7 139.012.184 167.388.865
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 - 7 21.237.899 28.975.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
117.774.285 138.412.971
Diğer Alacaklar
8 5.776.170 12.073.039
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.168.460 1.264.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.607.710 10.808.338
Stoklar
9 137.378.520 167.701.173
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.088.279 2.348.994
Diğer Dönen Varlıklar
21 15.009.350 8.463.083
ARA TOPLAM
547.394.468 937.513.512
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
32 0 78.137.849
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
547.394.468 1.015.651.361
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
339.900 278.236
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 24.501 11.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
315.399 266.399
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 33.736.923 38.470.958
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 12.243.996 13.545.891
Maddi Duran Varlıklar
12 517.696.961 507.115.711
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 9.712.603
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.332.429 10.016.746
Şerefiye
15 7.062.941 7.062.941
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 6.269.488 2.953.805
Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.492 3.987.224
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 7.686.614 8.857.527
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
594.761.918 582.272.293
TOPLAM VARLIKLAR
1.142.156.386 1.597.923.654
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 0 198.055.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 198.055.374
Banka Kredileri
198.055.374
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 77.465.066 37.512.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
77.465.066 37.512.117
Banka Kredileri
37.512.117
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.733.382
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
75.731.684
Ticari Borçlar
7 75.981.647 72.460.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 - 7 19.742.747 26.699.439
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 56.238.900 45.760.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.963.795 2.469.035
Diğer Borçlar
8 2.269.522 6.768.241
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.269.522 6.768.241
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.780.358 5.175.662
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 4.719.533 25.544.542
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.548.110 7.355.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 1.138.819 1.296.579
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 8.409.291 6.058.603
ARA TOPLAM
174.728.031 355.340.153
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
174.728.031 355.340.153
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 8.255.113 99.112.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.255.113 99.112.000
Banka Kredileri
17 99.112.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.255.113 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
72.903 218.712
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.684.480 16.760.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 19.043.007 16.323.530
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.641.473 436.888
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.012.496 116.091.130
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
203.740.527 471.431.283
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
938.415.859 1.126.492.371
Ödenmiş Sermaye
22 336.182.000 336.182.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-38.190.738
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.825.712 -4.190.768
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.324.983 -2.474.273
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.324.983 -2.474.273
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
3 -500.729 -1.716.495
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.380.815
Yabancı Para Çevrim Farkları
3 5.380.815
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 176.822.302 154.585.842
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
361.085.704 151.398.096
Net Dönem Karı veya Zararı
106.342.303 483.136.386
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
938.415.859 1.126.492.371
TOPLAM KAYNAKLAR
1.142.156.386 1.597.923.654
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22 336.182.000 -3.647.319 -3.465.791 -7.113.110 3.141.945 82.148.757 82.148.757 144.661.900 76.864.194 125.972.459 761.858.145 761.858.145
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-539.053 -539.053 -539.053
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
336.182.000 -3.647.319 -3.465.791 -7.113.110 3.141.945 82.148.757 82.148.757 144.661.900 761.319.092 761.319.092
Transferler
-76.040.478 -76.040.478 9.923.942 116.048.517 -125.972.459
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.173.046 781.773 1.954.819 2.238.870 -6.108.279 483.136.386 481.221.796 481.221.796
Dönem Karı (Zararı)
483.136.386 483.136.386 483.136.386
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.173.046 781.773 1.954.819 2.238.870 -6.108.279 -1.914.590 -1.914.590
Kar Payları
-116.048.517 -116.048.517 -116.048.517
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
967.523 -967.523
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-76.040.478 76.040.478
Dönem Sonu Bakiyeler
22 336.182.000 -2.474.273 -1.716.495 -6.755.727 5.380.815 4.348.399 154.585.842 151.398.096 483.136.386 1.126.492.371 1.126.492.371
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22 336.182.000 -2.474.273 -1.716.495 -4.190.768 5.380.815 5.380.815 154.585.842 151.398.096 483.136.386 1.126.492.371 1.126.492.371
Transferler
22.236.460 460.899.926 -483.136.386 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-850.709 1.215.766 -5.380.815 -1.321.277 106.342.303 100.005.268 100.005.268
Dönem Karı (Zararı)
106.342.303 106.342.303 106.342.303
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-850.709 -105.511 -956.220 -956.220
Kar Payları
-233.566.450 -233.566.450 -233.566.450
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
22 -38.190.738 -16.324.590 -54.515.328 -54.515.328
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
32 1.321.277 -5.380.815 -1.321.277 -5.380.815 -5.380.815
Dönem Sonu Bakiyeler
22 336.182.000 0 0 0 0 -38.190.738 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.324.983 0 0 0 0 -500.729 0 0 -4.190.768 0 176.822.302 361.085.704 938.415.859 938.415.859
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
106.342.303 483.136.386
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-956.220 1.954.819
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 - 29 -1.063.386 1.466.307
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
3 -105.511 781.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29 212.677 -293.261
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
29 212.677 -293.261
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.380.815 -3.869.409
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.380.815 2.238.870
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
32 - 3 -5.380.815 2.238.870
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.429.767
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
321.488
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 321.488
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.337.035 -1.914.590
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
100.005.268 481.221.796
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
100.005.268 481.221.796
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821240
BIST