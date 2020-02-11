***AKSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı



***AKSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )



Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

İlgili Şirketler AKSA



12.02.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.

Sermaye Artırımı/Azaltımı

Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama

AKSA AKSA 75,00000











http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818418





BIST

