***ALNTF* *ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



***ALNTF******ANF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )



Özet Bilgi Alternatifbank Bono itfasına ilişkin bilgi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Bildirim Konusu İtfa

Düzeltme Nedeni Alternatifbank Bono itfası



Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.10.2021



İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi TRY

Tutar 4.000.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı

Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Kurul Onay Tarihi 25.11.2021



İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye

Türü Finansman Bonosu

Vadesi 01.09.2022

Vade (Gün Sayısı) 92

Faiz Oranı Türü İskontolu

Faiz Oranı - Dönemsel (%) 0

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,00

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,88

Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış

ISIN Kodu TRFALNF92226

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ödeme Türü TL Ödemeli

Satışa Başlanma Tarihi 01.06.2022

Satışın Tamamlanma Tarihi 01.09.2022

Borsada İşlem Görme Durumu Hayır

Vade Başlangıç Tarihi 01.06.2022

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.150.000

İhraç Fiyatı 94,746

Kupon Sayısı 0

İtfa Tarihi 01.09.2022

Kayıt Tarihi 31.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.09.2022

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.150.000

Döviz Cinsi TRY

Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet



Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır



Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır



Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır



Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Kasım 2021 tarih ve 61/1702 sayılı izni ile onaylanmış olan Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin veya Yurt Dışında İhraç Edilecek Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin İhraç Belgesi kapsamında halka arz edilmeksizin ihracı gerçekleştirilen 92 gün vadeli TRFALNF92226 ISIN no'lu Finansman Bonosunun dağıtılan nominal tutarı 100.150.000 TL olarak itfa olmuştur.









http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059248





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