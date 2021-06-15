***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



***ARMDA*** ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )



Özet Bilgi 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır



Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020

Karar Tarihi 12.05.2021

Genel Kurul Tarihi 15.06.2021

Genel Kurul Saati 11:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.06.2021

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe BAYRAMPAŞA

Adres ORTA MAH. TOPKAPI MALTEPE CAD. NO:10/B 34030 BAYRAMPAŞA, İSTANBUL



Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2020 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve 2020 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK uyarınca hazırlanan 2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,

6 - Yönetim Kurulu'nun 2020 faaliyet yılı kâr dağıtımı ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi,

7 - Yönetim Kurulu tarafından TTK m.363 uyarınca yapılan atamanın onaylanması,

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin belirlenmesi,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa 2020 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve Genel Kurul tarafından 2021 yılı için bağış sınır tutarının belirlenmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, varsa Şirket tarafından 2020 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında varsa "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve ilgili politika hakkında karar verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15 - Yönetim Kurulu üyelerinin TTK m.395 ve 396'da yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

16 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım



Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 Davetiye.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı-Gündemli.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı





Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin, 15.06.2021 tarihinde saat 11.00'de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.





Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü



Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı-2020.pdf - Tutanak

EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi-2020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi













http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942439





BIST

