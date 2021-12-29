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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

29.12.2021 Çarşamba 11:22

BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Hedef  Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 30/12/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı                                                                                  Fon Kodu Hedef Portföy Ece  Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) HVA Hedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) HVB Hedef Portföy Rota  Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) HVC Hedef Portföy Poyraz Serbest Fon                                                         HVL Hedef Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu                                         HVK



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986835


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