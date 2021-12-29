BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )



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Fonlara İlişkin Duyuru



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Açıklamalar



Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 30/12/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır. Fon Ünvanı Fon Kodu Hedef Portföy Ece Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) HVA Hedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) HVB Hedef Portföy Rota Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) HVC Hedef Portföy Poyraz Serbest Fon HVL Hedef Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu HVK







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