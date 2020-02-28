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BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları

28.02.2020 Cuma 11:02

BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları )

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Türkçe
VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Son İşlem Günü ve Vade Sonu Uyarısı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) işlem gören ve standart vade ayı Şubat 2020 olan aşağıdaki sözleşmeler 28 Şubat 2020 normal seans gün sonunda itfa olacaktır.
Sözleşme Listesi
Uzlaşma Şekli

DolarTL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

EuroTL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

EUR/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

RubleTL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

YuanTL Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

GBP/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

Altın Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

Dolar/Ons Altın Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

BIST30 Endeks Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

BIST Banka Endeks Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

BIST Sınai Endeks Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

BIST Likit Banka Endeks Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

BIST Banka Dışı Likit 10 Endeks Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

SASX10 Endeksi Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

Aylık Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem*
Nakdi uzlaşma

1 Aylık TLREF Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

Çelik Hurda Vadeli İşlem
Nakdi uzlaşma

Anadolu Kırmızı Buğday Vadeli İşlem
Fiziki teslimat

Makarnalık Buğday Vadeli İşlem
Fiziki teslimat

Pay Vadeli İşlem
Fiziki teslimat

----- -----
DolarTL Opsiyon
Nakdi uzlaşma

BIST30 Endeks Opsiyon 
Nakdi uzlaşma

Pay Opsiyon
Fiziki teslimat

*Son işlem günü 28.02.2020 tarihi olan Şubat vadeli Aylık Baz Yük Elektrik vadeli işlem sözleşmelerinde pozisyonlar 02.03.2020 tarihinde kapatılacaktır.
Söz konusu işlem günü normal seans sonunda sözleşmelerdeki açık pozisyonlar yukarıdaki tabloda belirtilen yöntem ile uzlaştırılacak ve kapatılacaktır.
Nakdi uzlaşmalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde kar ve zararlar otomatik olarak hesaplara yansıtılacaktır.
Fiziki teslimatlı vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.
Fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde karda olan opsiyonlar otomatik kullanıma konu olacak olup hak kullanımı istenmeyen karda opsiyonlar veya hak kullanımı istenen başabaşta ve zararda opsiyonlar için talimat verilmesi gerekmektedir. Kullanıma konu olan fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.
Yeni açılacak standart vade ayına sahip sözleşmeler 2 Mart Pazartesi gününden itibaren işlem görmeye başlayacaktır. İşleme kapatılacak ve yeni işleme açılacak tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin detaylı bilgiye http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi ve http://connect.borsaistanbul.com sayfalarındaki 2 Mart 2020 tarihli Mevcut Sözleşmeler ve Sözleşme Değişiklik Dosyası adlı raporlardan erişilebilecektir.
Önemle duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822623


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