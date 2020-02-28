BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları



BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları )



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VİOP Son İşlem Günü ve Vade Sonu Duyuruları



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Son İşlem Günü ve Vade Sonu Uyarısı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) işlem gören ve standart vade ayı Şubat 2020 olan aşağıdaki sözleşmeler 28 Şubat 2020 normal seans gün sonunda itfa olacaktır.

Sözleşme Listesi

Uzlaşma Şekli



DolarTL Vadeli İşlem

Nakdi uzlaşma



EuroTL Vadeli İşlem

Nakdi uzlaşma



EUR/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem

Nakdi uzlaşma



RubleTL Vadeli İşlem

Nakdi uzlaşma



YuanTL Vadeli İşlem

Nakdi uzlaşma



GBP/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem

Nakdi uzlaşma



Altın Vadeli İşlem

Nakdi uzlaşma



Dolar/Ons Altın Vadeli İşlem

Nakdi uzlaşma



BIST30 Endeks Vadeli İşlem

Nakdi uzlaşma



BIST Banka Endeks Vadeli İşlem

Nakdi uzlaşma



BIST Sınai Endeks Vadeli İşlem

Nakdi uzlaşma



BIST Likit Banka Endeks Vadeli İşlem

Nakdi uzlaşma



BIST Banka Dışı Likit 10 Endeks Vadeli İşlem

Nakdi uzlaşma



SASX10 Endeksi Vadeli İşlem

Nakdi uzlaşma



Aylık Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem*

Nakdi uzlaşma



1 Aylık TLREF Vadeli İşlem

Nakdi uzlaşma



Çelik Hurda Vadeli İşlem

Nakdi uzlaşma



Anadolu Kırmızı Buğday Vadeli İşlem

Fiziki teslimat



Makarnalık Buğday Vadeli İşlem

Fiziki teslimat



Pay Vadeli İşlem

Fiziki teslimat



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DolarTL Opsiyon

Nakdi uzlaşma



BIST30 Endeks Opsiyon

Nakdi uzlaşma



Pay Opsiyon

Fiziki teslimat



*Son işlem günü 28.02.2020 tarihi olan Şubat vadeli Aylık Baz Yük Elektrik vadeli işlem sözleşmelerinde pozisyonlar 02.03.2020 tarihinde kapatılacaktır.

Söz konusu işlem günü normal seans sonunda sözleşmelerdeki açık pozisyonlar yukarıdaki tabloda belirtilen yöntem ile uzlaştırılacak ve kapatılacaktır.

Nakdi uzlaşmalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde kar ve zararlar otomatik olarak hesaplara yansıtılacaktır.

Fiziki teslimatlı vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.

Fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde karda olan opsiyonlar otomatik kullanıma konu olacak olup hak kullanımı istenmeyen karda opsiyonlar veya hak kullanımı istenen başabaşta ve zararda opsiyonlar için talimat verilmesi gerekmektedir. Kullanıma konu olan fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.

Yeni açılacak standart vade ayına sahip sözleşmeler 2 Mart Pazartesi gününden itibaren işlem görmeye başlayacaktır. İşleme kapatılacak ve yeni işleme açılacak tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin detaylı bilgiye http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi ve http://connect.borsaistanbul.com sayfalarındaki 2 Mart 2020 tarihli Mevcut Sözleşmeler ve Sözleşme Değişiklik Dosyası adlı raporlardan erişilebilecektir.

Önemle duyurulur.









http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822623





BIST

