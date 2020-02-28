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***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

28.02.2020 Cuma 17:37

***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [BRKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
04/09/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Bereket Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDBRKT62028
Nominal Değer (TL)
250.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
28/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
03/03/2020
Vadesi (Gün)
105
İtfa Tarihi
12/06/2020
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822854


BIST
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