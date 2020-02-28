***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması



***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )



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Türkçe

Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması



Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

Bildirim İçeriği



Borsa Karar Tarihi

04/09/2019

Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı

Bereket Varlık Kiralama A.Ş.

İşlem Göreceği Pazar

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

ISIN Kodu

TRDBRKT62028

Nominal Değer (TL)

250.000.000

Vade Başlangıç Tarihi

28/02/2020

İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih

03/03/2020

Vadesi (Gün)

105

İtfa Tarihi

12/06/2020

İhraç Şekli

Halka Arz (Public Offer)

Açıklamalar









http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822854





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