***BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu



***BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )



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Türkçe

BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu



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Bildirim İçeriği



Açıklamalar



BUCIM.BE (Kaydi Pay, Miktar: 754.491,578 TL nominal, Aracı: TAC Kapanış Tarihi : 28.02.2020) Maximum Emir Değeri: 500.000







http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821920





BIST

