***BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.02.2020 Perşembe 09:16
***BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BUCIM.BE (Kaydi Pay, Miktar: 754.491,578 TL nominal, Aracı: TAC Kapanış Tarihi : 28.02.2020) Maximum Emir Değeri: 500.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821920
BIST