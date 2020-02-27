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***BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

27.02.2020 Perşembe 09:16

***BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [BUCIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BUCIM.BE (Kaydi Pay, Miktar: 754.491,578 TL nominal, Aracı: TAC Kapanış Tarihi : 28.02.2020) Maximum Emir Değeri: 500.000



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821920


BIST
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