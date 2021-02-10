***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )



Özet Bilgi TRFDNFK32111 ISIN KODLU KUPON ÖDEMELİ BONO 10/02/2021 TARİHLİ 2.KUPON ÖDEMESİ YAPILDI

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır



Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.04.2020



İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi TRY

Tutar 2.277.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı

Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi



İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü Finansman Bonosu

Vadesi 17.03.2021

Vade (Gün Sayısı) 105

Faiz Oranı Türü Değişken

Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış

ISIN Kodu TRFDNFK32111

Vade Başlangıç Tarihi 02.12.2020

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000

İhraç Fiyatı 1

Kupon Sayısı 3



Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı



Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1 06.01.2021 05.01.2021 06.01.2021 1,6293 814.650 Evet

2 10.02.2021 09.02.2021 10.02.2021 1,7215 860.750 Evet

3 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı



* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.



Ek Açıklamalar

TRFDNFK32111 ISIN KODLU KUPON ÖDEMELİ BONO 10/02/2021 TARİHLİ 2.KUPON ÖDEMESİ YAPILDI









http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908898





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