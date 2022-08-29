***EMVAR* *AKFK*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim



***EMVAR******AKFK*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )



Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanı Onayı Hk.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili Şirketler AKFK



Yetkili Organ Karar Tarihi 22.06.2022

İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000

Para Birimi TRY

İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası

Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

SPK Başvuru Sonucu ONAY

SPK Onay Tarihi 25.08.2022

İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.08.2023



Ek Açıklamalar

Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin (Ak Leasing) fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Emlak Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde, 1.500.000.000 TL (Bir Buçuk MilyarTürk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vedelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısında, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya sunulmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçları için 22.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 25/08/2022 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve yurt içinde kira sertifikası ihracımız ile ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf

EK: 2 Hukuki Durum Değerlendirme Raporu.pdf













http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058897





BIST

