***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor



***GOZDE*** GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )



Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan



Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Özkaynaklar Değişim Tablosu



Özkaynaklar Değişim Tablosu



Dönem Başı Bakiyeler

385.000.000 197.944.862 4.357.694 363.950.007 1.990.071.873 2.941.324.436 2.941.324.436

Transferler

1.990.071.873 -1.990.071.873 0 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-682.911.538 -682.911.538 -682.911.538

Dönem Sonu Bakiyeler

385.000.000 197.944.862 4.357.694 2.354.021.880 -682.911.538 2.258.412.898 2.258.412.898

Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019

Özkaynaklar Değişim Tablosu



Özkaynaklar Değişim Tablosu



Dönem Başı Bakiyeler

385.000.000 197.944.862 4.357.694 2.354.021.880 -682.911.538 2.258.412.898 2.258.412.898

Transferler

-682.911.538 682.911.538 0 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-8.905.917 -8.905.917 -8.905.917

Dönem Sonu Bakiyeler

385.000.000 197.944.862 4.357.694 1.671.110.342 -8.905.917 2.249.506.981 2.249.506.981





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)



İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-28.361.918 -44.766.163

Dönem Karı (Zararı)

-8.905.917 -682.911.538

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

7.361.270 662.470.161

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

9 6.307 7.772

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

116.944 -78.339

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

116.944 -78.339

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

282.402.680 211.909.218

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

16 -24.693.009 -26.403.949

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

16 307.095.689 238.313.167

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

39.778.520 113.857.544

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

-310.687.570 341.628.958

Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

15 -310.687.570 341.628.958

Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

13 -4.255.611 -4.854.992

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

-26.817.271 -24.324.786

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

-21.794.829 -3.256.053

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

-21.794.829 -3.256.053

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

-697.131 669.534

İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

-673.466 566.896

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

-23.665 102.638

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

22.963 18.450

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

406.677 -452.574

İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

448.583 -452.574

İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

-41.906

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

-4.754.951 -21.304.143

Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)

-4.754.951 -21.304.143

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

-28.361.918 -44.766.163

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

7.494.477 38.358.325

İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri

13 12.933.687 16.810.830

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

9 -2.020 -1.462

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

9 -2.020 -1.462

Alınan Temettüler

25.052.829

Alınan Faiz

18.804.654 21.548.957

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

19 -49.294.673

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

19.704.391 6.997.734

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

168.617.825

Kredilerden Nakit Girişleri

168.617.825

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

19 -292.000.000 -585.265.825

Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-585.265.825

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları

19 -292.000.000

İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış

19 400.735.955 535.222.246

Ödenen Faiz

-89.031.564 -111.576.512

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-1.163.050 589.896

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-1.163.050 589.896

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

5 3.009.682 2.419.786

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

5 1.846.632 3.009.682





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan



Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)



Varlıklar



DÖNEN VARLIKLAR



Nakit ve Nakit Benzerleri

5 1.846.632 3.009.682

Ticari Alacaklar

7 0 3.258.000

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

6 0 3.258.000

Diğer Alacaklar

100.392.523 95.025.772

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

6 100.324.336 94.841.311

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

8 68.187 184.461

Diğer Dönen Varlıklar

11 39.819 136.055

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar

11 39.819 136.055

ARA TOPLAM

102.278.974 101.429.509

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

102.278.974 101.429.509

DURAN VARLIKLAR



Finansal Yatırımlar

19 3.998.488.969 3.646.779.473

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar

19 3.998.488.969 3.646.779.473

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar

19 3.998.488.969 3.646.779.473

Maddi Duran Varlıklar

9 16.615 20.902

Diğer Maddi Duran Varlıklar

9 16.615 20.902

Diğer Duran Varlıklar

11 32.027.745 27.060.280

İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar

11 32.027.745 27.060.280

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

4.030.533.329 3.673.860.655

TOPLAM VARLIKLAR

4.132.812.303 3.775.290.164

KAYNAKLAR



KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER



Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

19 44.885.898 302.862.583

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

19 44.885.898 302.862.583

Banka Kredileri

44.885.898 6.609.853

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları

296.252.730

Ticari Borçlar

8.256.783 8.953.914

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

6 8.084.770 8.758.236

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

7 172.013 195.678

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

10 95.340 72.377

Diğer Borçlar

919.390.700 606.083.497

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

6 919.390.700 606.041.591

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

41.906

Kısa Vadeli Karşılıklar

10 111.773 92.482

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

10 111.773 92.482

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

11 1.396.459 927.316

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

1.396.459 927.316

ARA TOPLAM

974.136.953 918.992.169

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

974.136.953 918.992.169

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER



Uzun Vadeli Borçlanmalar

19 92.036.509 116.612.837

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

19 92.036.509 116.612.837

Banka Kredileri

92.036.509 116.612.837

Diğer Borçlar

816.987.332 481.204.825

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

6 816.987.332 481.204.825

Uzun Vadeli Karşılıklar

10 144.528 67.435

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

10 144.528 67.435

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

909.168.369 597.885.097

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

1.883.305.322 1.516.877.266

ÖZKAYNAKLAR



Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

2.249.506.981 2.258.412.898

Ödenmiş Sermaye

12 385.000.000 385.000.000

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

12 197.944.862 197.944.862

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

12 4.357.694 4.357.694

Diğer Kısıtlanmış Yedekler

4.357.694 4.357.694

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

1.671.110.342 2.354.021.880

Net Dönem Karı veya Zararı

-8.905.917 -682.911.538

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

2.249.506.981 2.258.412.898

TOPLAM KAYNAKLAR

4.132.812.303 3.775.290.164





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu



KAR VEYA ZARAR KISMI



Hasılat

13 34.728.516 20.134.271

Satışların Maliyeti

13 -8.678.076 -11.955.838

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

26.050.440 8.178.433

BRÜT KAR (ZARAR)

26.050.440 8.178.433

Genel Yönetim Giderleri

14 -28.874.822 -34.477.702

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

15 394.053.345 642.853.026

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

15 -67.519.861 -974.790.403

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

323.709.102 -358.236.646

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

323.709.102 -358.236.646

Finansman Gelirleri

16 60.729.117 168.114.839

Finansman Giderleri

16 -393.344.136 -492.789.731

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

-8.905.917 -682.911.538

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

-8.905.917 -682.911.538

DÖNEM KARI (ZARARI)

-8.905.917 -682.911.538

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı



Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

-8.905.917 -682.911.538

Pay Başına Kazanç



Pay Başına Kazanç



Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)



Pay başına kayıp -0,02300000 -1,77400000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI



Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

0 0

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

0 0

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

0 0

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

-8.905.917 -682.911.538

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı



Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

-8.905.917 -682.911.538







http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823100





BIST