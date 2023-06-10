***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

10.06.2023 Cumartesi 13:55

***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2023
Açıklamalar

26.05.2023 tarihli Sermaye Piyasası Kurulundan gelen yazı ile şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı bildirilmiştir.     Sermaye artırımının tamamlandığına dair Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesi Gaziantep Ticaret Sicilinde 31.05.2023 tarihinde tescil edilerek, 01.06.2023 tarih ve 10843 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 101.ve 102. Sayfalarında ilan edilmiş olup, ilan ile birlikte sermaye artırım süreci tamamlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 31/05/2023 01/06/2023 10843



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157889


BIST
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