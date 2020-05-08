***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması



***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )



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Türkçe

Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması



Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

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Bildirim İçeriği



Borsa Karar Tarihi

27/12/2019

Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı

ODEA BANK A.Ş.

İşlem Göreceği Pazar

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

Borçlanma Aracı Türü

Bono

ISIN Kodu

TRFODEA72051

Nominal Değer (TL)

132.850.000

Vade Başlangıç Tarihi

08/05/2020

İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih

12/05/2020

Vadesi (Gün)

63

İtfa Tarihi

10/07/2020

İhraç Şekli

Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)

Açıklamalar









http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843642





BIST

