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***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması

08.05.2020 Cuma 15:12

***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ODEA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
27/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
ODEA BANK A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFODEA72051
Nominal Değer (TL)
132.850.000
Vade Başlangıç Tarihi
08/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/05/2020
Vadesi (Gün)
63
İtfa Tarihi
10/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843642


BIST
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