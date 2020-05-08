***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
08.05.2020 Cuma 15:12
***ODEA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
27/12/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
ODEA BANK A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFODEA72051
Nominal Değer (TL)
132.850.000
Vade Başlangıç Tarihi
08/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/05/2020
Vadesi (Gün)
63
İtfa Tarihi
10/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843642
BIST