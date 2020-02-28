***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı



***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )



Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan



İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe

Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı



Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı



Yönetim Kurulu Karar Tarihi

28/02/2020

Karar Sayısı

21

SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı



2019 Yıllık Faaliyet Raporuna ilişkin Sorumluluk Beyanı ekte sunulmuştur.









http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822908





BIST