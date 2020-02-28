***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
28.02.2020 Cuma 18:12
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2020
Karar Sayısı
21
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
2019 Yıllık Faaliyet Raporuna ilişkin Sorumluluk Beyanı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822908
BIST