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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

21.02.2020 Cuma 18:13

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.938.050 -8.709.792
Net Dönem Karı (Zararı)
11 17.254.955 31.099.142
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-41.546.574 -36.175.982
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.713.597 -5.435.128
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.809
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -32.825.306 -30.743.663
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -7.671
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
17.516.072 -7.755.473
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
11 -2.937.638 -2.714.923
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11 4.887.747 -869.927
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11 15.565.963 -4.170.623
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.775.547 -12.832.313
Alınan Faiz
11 8.713.597 4.122.521
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.938.050 -8.709.792
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.809
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.938.050 -8.712.601
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.153.521 10.866.122
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.091.571 2.153.521


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.099.242 2.156.518
Diğer Alacaklar
5 4.644.817 5.143.752
Finansal Varlıklar
19 50.677.538 47.659.917
Diğer Varlıklar
7,8 415.034.904 397.353.613
TOPLAM VARLIKLAR
474.456.501 452.313.800
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 8.184.036 3.296.290
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.184.036 3.296.290
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
466.272.465 449.017.510


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
449.017.510 417.918.368
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 17.254.955 31.099.142
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
466.272.465 449.017.510


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 8.713.597 10.906.746
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 21.376.962 12.365.417
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 32.825.306 30.743.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11,13 235.134 1.895
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
63.150.999 54.017.721
Yönetim Ücretleri
12 -4.866.790 -4.601.847
Saklama Ücretleri
12 -213.085 -194.434
Danışmanlık Ücretleri
-313.435
Kurul Ücretleri
12 -104.330 -95.809
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -466.265 -46.102
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -40.245.574 -17.666.952
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-45.896.044 -22.918.579
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.254.955 31.099.142
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.254.955 31.099.142
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17.254.955 31.099.142



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820978


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