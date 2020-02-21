***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor



***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )



Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)



İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

1.938.050 -8.709.792

Net Dönem Karı (Zararı)

11 17.254.955 31.099.142

NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER

-41.546.574 -36.175.982

Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

11 -8.713.597 -5.435.128

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

2.809

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

11 -32.825.306 -30.743.663

Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler

11 -7.671

İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER

17.516.072 -7.755.473

Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler

11 -2.937.638 -2.714.923

Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler

11 4.887.747 -869.927

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler

11 15.565.963 -4.170.623

FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR

-6.775.547 -12.832.313

Alınan Faiz

11 8.713.597 4.122.521

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

0 0

Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit

0 0

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

1.938.050 -8.709.792

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

-2.809

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

1.938.050 -8.712.601

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

2.153.521 10.866.122

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

4 4.091.571 2.153.521





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan



Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)



VARLIKLAR



Nakit ve Nakit Benzerleri

4 4.099.242 2.156.518

Diğer Alacaklar

5 4.644.817 5.143.752

Finansal Varlıklar

19 50.677.538 47.659.917

Diğer Varlıklar

7,8 415.034.904 397.353.613

TOPLAM VARLIKLAR

474.456.501 452.313.800

YÜKÜMLÜLÜKLER



Diğer Borçlar

5 8.184.036 3.296.290

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)

8.184.036 3.296.290

TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)

466.272.465 449.017.510





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu



TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)

449.017.510 417.918.368

Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)

9 17.254.955 31.099.142

TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)

466.272.465 449.017.510





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu



KAR VEYA ZARAR KISMI



Faiz Gelirleri

11 8.713.597 10.906.746

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar

11 21.376.962 12.365.417

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar

11 32.825.306 30.743.663

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

11,13 235.134 1.895

ESAS FAALİYET GELİRLERİ

63.150.999 54.017.721

Yönetim Ücretleri

12 -4.866.790 -4.601.847

Saklama Ücretleri

12 -213.085 -194.434

Danışmanlık Ücretleri

-313.435

Kurul Ücretleri

12 -104.330 -95.809

Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri

12 -466.265 -46.102

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

12 -40.245.574 -17.666.952

ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)

-45.896.044 -22.918.579

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

17.254.955 31.099.142

NET DÖNEM KARI (ZARARI)

17.254.955 31.099.142

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI



TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)

17.254.955 31.099.142







http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820978





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