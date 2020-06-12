***PLASP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu



***PLASP*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )



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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu



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Açıklamalar



PLASPAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Şirket) için Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından, mahkemece iflasına karar verilen ve Sermaye Piyasası Kanun'u kapsamından çıkartılması doğrultusunda Şirketin, pay senetlerinin kayden izlenmesinin sonlandırılmasına karar verilmiş olup, söz konusu Şirketin pay senetlerinin kaydi sistemden çıkışı 12/06 /2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Payları Merkezi Kaydi Sistemde kayden izlenmesi sonlandırılan pay sahiplerine ait bilgiler Şirket'in iflas tasfiye işlemlerinin Gebze 4.İcra Müdürlüğü'nün 2017/17 iflas numaralı dosyası üzerinden yürütüldüğünden ilgili iflas müdürlüğüne Kuruluşumuz tarafından bildirilecektir. Ortakların bu dosya üzerinden başvurması gerekmektedir.











http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850949





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