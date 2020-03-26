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***RTALB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

26.03.2020 Perşembe 18:11

***RTALB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5'inci ve 6'ncı maddeleri çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Rta Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle RTALB.E payında 27/03/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak internetten emir iletilmesinin kısıtlanması, kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 
Tedbirin uygulanacağı son tarih 24/04/2020'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832438


BIST
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