***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor



***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )



Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Kar veya Zarar Tablosu



KAR VEYA ZARAR KISMI



Hasılat

21.676.518 55.768.086

Satışların Maliyeti

-19.746.923 -56.111.336

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

1.929.595 -343.250

BRÜT KAR (ZARAR)

1.929.595 -343.250

Genel Yönetim Giderleri

-2.275.622 -4.078.780

Pazarlama Giderleri

-176.273 -1.442.886

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

10.984.695 9.343.793

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

-3.326.036 -9.911.718

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

7.136.359 -6.432.841

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

809.603 1.663.545

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

-1.832.349 0

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

6.113.613 -4.769.296

Finansman Gelirleri

111.938 2.320.314

Finansman Giderleri

-2.004.172 -2.566.350

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

4.221.379 -5.015.332

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

-1.052.750 525.355

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

-1.879.396 0

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

826.646 525.355

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

3.168.629 -4.489.977

DÖNEM KARI (ZARARI)

3.168.629 -4.489.977

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı



Kontrol Gücü Olmayan Paylar

456.685 0

Ana Ortaklık Payları

2.711.944 -4.489.977

Pay Başına Kazanç



Pay Başına Kazanç



Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)







Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)



İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

1.218.832 5.029.678

Dönem Karı (Zararı)

3.168.629 -4.489.977

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

3.168.629 -4.489.977

Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

0

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

1.227.506 3.668.983

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

54.850 191.349

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

1.451.173 1.816.024

Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

1.426.091 1.792.124

Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

0

Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

0

Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

0

Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

0

Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler

0

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

0

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

0

Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

0

Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

25.082 23.900

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

401.169 -31.251

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

401.169 -31.251

Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

0

Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

0

Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

0

Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

0

Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

0

Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

0

Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

0

Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler

0

Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler

0

Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler

0

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

-1.178.690 -798.963

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

0

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

0

Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri

-36.108 -464.633

Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri

-1.142.582 -334.330

Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler

0

Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

0

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

0

Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler

0

Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler

0

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

0 0

İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

0

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

0

Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

0

Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

0

Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

0

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler

0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

0 0

İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler

0

İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

0

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

-536.062 -660.975

Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler

0

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

-16.832 -873.144

Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

-16.832 -873.144

Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

0

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

0

Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

0

Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

0

Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

0

İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

0

Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

0

Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler

0

Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler

1.051.898 4.025.943

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

-4.896.795 5.892.123

Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)

0

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)

0

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

-7.670.172 9.793.346

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

0

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

-7.670.172 9.793.346

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)

0

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

2.202.873 -2.953.676

İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

1.532.574 -3.079.701

İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

670.299 126.025

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler

0 0

Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)

0 0

Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)

0

Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)

0

İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)

0

Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)

0

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

434.253 10.040.001

Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)

0

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

-1.729.534 1.723.808

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

-4.317.412 -3.492.287

İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

0

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

-4.317.412 -3.492.287

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)

0

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

903.694 47.165

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler

2.013.932 0

Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)

2.013.932

Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)

0

Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)

0

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

3.903.779 998.224

İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

1.885.334 1.100.845

İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

2.018.445 -102.621

Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

0

Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)

0

Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)

-6.344 -12.016.458

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

-631.864 1.752.000

Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)

-631.864 1.752.000

Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

0

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

-500.660 5.071.129

Ödenen Temettüler

0

Alınan Temettüler

0

Ödenen Faiz

0

Alınan Faiz

0

Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları

0

Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri

0

Kira Ödemeleri

0

Alınan Kira

0

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları

0

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri

0

İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları

0

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

0

Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler

0

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

1.719.492 -41.451

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

0

Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları

0

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-683.442 -2.913.431

Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri

0

Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri

0

Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları

0 -5.154.352

Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları

0

İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri

0

İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları

0

İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları

0

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri

0

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları

0

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

-53.524 740.921

Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

17.464 1.184.901

Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

-70.988 -443.980

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

0 0

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

0

Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

0

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri

0 1.500.000

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-629.918 0

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri

0

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları

0

Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

0

Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

0

Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

0

Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

0

Verilen Nakit Avans ve Borçlar

0 0

İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar

0

Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar

0

Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler

0 0

İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler

0

Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler

0

Türev Araçlardan Nakit Girişleri

0

Türev Araçlardan Nakit Çıkışları

0

Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri

0

Alınan Temettüler

0

Ödenen Faiz

0

Alınan Faiz

0

Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları

0

Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri

0

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

0

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

0

Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları

0

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-2.268.434 -3.919.140

Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri

0

Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları

0

Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri

0 0

Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri

0

Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri

0

Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri

0

İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları

0 0

İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

0

İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

0

Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları

0

İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri

0 0

Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

0

İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri

0

Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri

0

Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)

0

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

0 0

Kredilerden Nakit Girişleri

0

İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri

0

Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri

0

Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri

0

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-2.268.434 -3.919.140

Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-2.268.434 -3.919.140

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları

0

Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları

0

Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları

0

İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış

0

İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış

0

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

0

Türev Araçlardan Nakit Girişleri

0

Türev Araçlardan Nakit Çıkışları

0

Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri

0

Ödenen Temettüler

0

Ödenen Faiz

0

Alınan Faiz

0

Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları

0

Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri

0

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

0

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

0

Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları

0

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-1.733.044 -1.802.893

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

0

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-1.733.044 -1.802.893

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

3.515.275 5.318.168

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

1.782.231 3.515.275





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)



Varlıklar



DÖNEN VARLIKLAR



Nakit ve Nakit Benzerleri

1.782.231 3.515.275

Ticari Alacaklar

12.074.476 13.109.944

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

64.182 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

12.010.294 13.109.944

Diğer Alacaklar

3.122.846 5.325.720

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

2.820.529 4.353.103

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

302.317 972.617

Stoklar

7.897.555 8.528.998

Peşin Ödenmiş Giderler

1.741.536 30.079

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

1.741.536 30.079

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

70.098 66.837

Diğer Dönen Varlıklar

2.128.164 1.496.300

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar

2.128.164 1.496.300

ARA TOPLAM

28.816.906 32.073.153

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

28.816.906 32.073.153

DURAN VARLIKLAR



Finansal Yatırımlar

149.700 5.154.352

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

646.750 0

Maddi Duran Varlıklar

9.241.198 69.217

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

4.787.996 12.049

Şerefiye

4.598.253 0

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

189.743 12.049

Peşin Ödenmiş Giderler

18.077 0

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

18.077 0

Ertelenmiş Vergi Varlığı

4.067.099 3.572.802

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar

354.138 320.271

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

19.264.958 9.128.691

TOPLAM VARLIKLAR

48.081.864 41.201.844

KAYNAKLAR



KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER



Kısa Vadeli Borçlanmalar

468.011 1.234.258

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

468.011 1.234.258

Banka Kredileri

207.673 1.234.258

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

260.338 0

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

179.601 423.266

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

179.601 423.266

Banka Kredileri

179.601 423.266

Ticari Borçlar

9.940.709 15.400.703

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

9.940.709 15.400.703

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

927.605 284.801

Diğer Borçlar

5.002.311 1.141.196

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

2.986.179 1.100.845

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

2.016.132 40.351

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

1.231.692 1.238.036

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

1.231.692 1.238.036

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

1.756.620

Kısa Vadeli Karşılıklar

309.872 23.900

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

260.890 0

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

48.982 23.900

ARA TOPLAM

19.816.421 19.746.160

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

19.816.421 19.746.160

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER



Uzun Vadeli Borçlanmalar

380.596 1.639.118

İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

0 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

380.596 1.639.118

Banka Kredileri

146.742 1.639.118

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

233.854 0

Diğer Borçlar

42.664 0

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

42.664

Uzun Vadeli Karşılıklar

455.501 12.418

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

455.501 12.418

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

2.753.140 2.794.905

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

3.631.901 4.446.441

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

23.448.322 24.192.601

ÖZKAYNAKLAR



Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

21.511.623 17.009.243

Ödenmiş Sermaye

13.225.000 13.225.000

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

6.546.024 6.546.024

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

1.942.892 8.739

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

1.942.892 8.739

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

1.976.067 0

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-33.175 8.739

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

1.016.175 922.927

Yasal Yedekler

1.016.175 922.927

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

-3.930.412 796.530

Net Dönem Karı veya Zararı

2.711.944 -4.489.977

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

3.121.919

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

24.633.542 17.009.243

TOPLAM KAYNAKLAR

48.081.864 41.201.844





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar

Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları

Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Özkaynaklar Değişim Tablosu



Özkaynaklar Değişim Tablosu



Dönem Başı Bakiyeler

13.225.000 6.546.024 9.899 922.927 1.526.729 52.155 22.282.734 22.282.734

Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

-782.354

Düzeltmelerden Sonraki Tutar

13.225.000 6.546.024 9.899 922.927 744.375 52.155 21.500.380 21.500.380

Transferler

52.155 -52.155

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

-1.160 -4.489.977 -4.491.137 -4.491.137

Dönem Sonu Bakiyeler

13.225.000 6.546.024 8.739 922.927 796.530 -4.489.977 17.009.243 17.009.243

Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019

Özkaynaklar Değişim Tablosu



Özkaynaklar Değişim Tablosu



Dönem Başı Bakiyeler

13.225.000 0 0 0 0 0 0 6.546.024 0 0 0 0 0 0 8.739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 922.927 0 0 0 796.530 -4.489.977 0 17.009.243 0 17.009.243

Transferler

-4.489.977 4.489.977

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

-41.914 2.711.944 2.670.030 436.728 3.106.758

Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması

1.976.067 93.248 -236.965 1.832.350 2.685.191 4.517.541

Dönem Sonu Bakiyeler

13.225.000 6.546.024 1.976.067 -33.175 1.016.175 -3.930.412 2.711.944 21.511.623 3.121.919 24.633.542





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu



DÖNEM KARI (ZARARI)

3.168.629 -4.489.977

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER



Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

-41.914 -1.160

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-52.393 -1.450

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

10.479 290

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi

10.479 290

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

0

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

-41.914 -1.160

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

3.126.715 -4.491.137

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı



Kontrol Gücü Olmayan Paylar

436.728 0

Ana Ortaklık Payları

2.689.987 -4.491.137







http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825173





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