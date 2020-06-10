Uzmanpara
Son Dakika
Borsa
Altın
Döviz
Manşetler
Yazarlar
Kripto Para
Terimler Sözlüğü
     

***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

10.06.2020 Çarşamba 14:08

***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01.01.2020 - 31.03.2020 ARASI FAALİYET RAPORUMUZ EKTEDİR.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850485


BIST
En Çok Okunan Haberler
İki otomotiv devi iş birliği anlaşmaları imzaladı

İki otomotiv devi iş birliği anlaşmaları imzaladı
Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

`Rus bankalarının karı rekor düzeye geriledi`

`Rus bankalarının karı rekor düzeye geriledi`
İngiliz restoran zinciri 3 bin kişiyi işten çıkaracak

İngiliz restoran zinciri 3 bin kişiyi işten çıkaracak

Manipülatörler SPK kıskacında

Manipülatörler SPK kıskacında
İran`ın para birimi dolar karşısında değer kaybetti

İran`ın para birimi dolar karşısında değer kaybetti

Tekstil devi İnditex tarihinde ilk kez zarar açıkladı

Tekstil devi İnditex tarihinde ilk kez zarar açıkladı

Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
Bakan Pekcan açıkladı! Bir yenisi daha geliyor...

Bakan Pekcan açıkladı! Bir yenisi daha geliyor...
OECD uyardı! Büyük bir maliyeti olacak

OECD uyardı! Büyük bir maliyeti olacak
`Tek hazine kurumlar hesabı`nın kapsamı genişletildi

`Tek hazine kurumlar hesabı`nın kapsamı genişletildi
Güneş enerjisine 4 milyar liralık `can suyu`

Güneş enerjisine 4 milyar liralık `can suyu`

Benzin türlerine etanol harmanlama zorunluluğuna kademeli geçiş

Benzin türlerine etanol harmanlama zorunluluğuna kademeli geçiş

Yatırım fonları rekora doymuyor

Yatırım fonları rekora doymuyor
IMF, Ukrayna`ya 5 milyar dolar kredi sağlayacak

IMF, Ukrayna`ya 5 milyar dolar kredi sağlayacak
Dış ticaret endeksleri açıklandı

Dış ticaret endeksleri açıklandı
ABD petrol fiyatı tahminini revize etti

ABD petrol fiyatı tahminini revize etti
 

Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

Uluslarası döviz piyasası kuru