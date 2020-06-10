***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)



***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )



Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan



İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe

Faaliyet Raporu



Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

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Açıklamalar



01.01.2020 - 31.03.2020 ARASI FAALİYET RAPORUMUZ EKTEDİR.









http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850485





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