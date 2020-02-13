***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )



Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Faiz Açıklaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır



Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019



İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi TRY

Tutar 25.000.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı

Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi



İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar 600.000.000

Türü Finansman Bonosu

Vadesi 12.06.2020

Vade (Gün Sayısı) 112

Faiz Oranı Türü İskontolu

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,5000

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,8166

Satış Şekli Halka Arz

ISIN Kodu TRFVKFB62024

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Satışa Başlanma Tarihi 17.02.2020

Satışın Tamamlanma Tarihi 19.02.2020

Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2020

Kupon Sayısı 0



Ek Açıklamalar

İlgi: 13 Şubat 2020 tarihli açıklamalarımız. Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet'inde belirtilen esaslar çerçevesinde ihraca baz teşkil eden faiz oranları belirlenmiş olup yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Söz konusu finansman bonolarına, halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 1.050.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir. Vakıfbank finansman bonosuna ilişkin talep toplama, 17-18-19 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup ihraca ilişkin satış ve dağıtım sonuçları 20 Şubat 2020 tarihinde ayrıca duyurulacaktır. Vakıfbank finansman bonosuna ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ve "Özet" ilgide belirtilen 13.02.2020 tarihli açıklamalarımız ekinde yayınlanmıştır.









http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818887





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