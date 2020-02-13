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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.02.2020 Perşembe 18:19

***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Faiz Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 600.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 112
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,5000
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,8166
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFB62024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 17.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2020
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
İlgi: 13 Şubat 2020 tarihli açıklamalarımız. Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet'inde belirtilen esaslar çerçevesinde ihraca baz teşkil eden faiz oranları belirlenmiş olup yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Söz konusu finansman bonolarına, halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 1.050.000.000 TL nominal tutara yükseltilebilecektir. Vakıfbank finansman bonosuna ilişkin talep toplama, 17-18-19 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup ihraca ilişkin satış ve dağıtım sonuçları 20 Şubat 2020 tarihinde ayrıca duyurulacaktır. Vakıfbank finansman bonosuna ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ve "Özet" ilgide belirtilen 13.02.2020 tarihli açıklamalarımız ekinde yayınlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818887


BIST
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