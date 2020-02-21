***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
21.02.2020 Cuma 17:41
***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2019 Yılı Faaliyet Raporu Ekte Sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820916
BIST