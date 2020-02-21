***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)



***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )



Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan



İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe

Faaliyet Raporu



Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

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Açıklamalar



Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2019 Yılı Faaliyet Raporu Ekte Sunulmaktadır.









http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820916





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