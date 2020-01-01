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Rusya`nın altın ve döviz rezervleri arttı
Tesco, Polonya`daki iştirakini sattı
Merkez Bankası rezervleri yükseldi
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
İngiltere Merkez Bankası faizi değiştirmedi
Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell`in hikayesi yeni başlıyor
Almanya ile ilgili flaş öngörü!
Küresel GSYH 2020`de yüzde 4.0 daralacak
UBS petrol tahminlerini yükseltti
ABD, petrol üretimi ve tüketiminde yine lider
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Alman seyahat şirketlerinde ciro hız kesti Uzmanpara

Alman seyahat şirketlerinde ciro hız kesti
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ABD`nin ham petrol stokları arttı
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OPEC küresel petrol talebi öngörüsünü değiştirmedi
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