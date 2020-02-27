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***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

27.02.2020 Perşembe 20:53

***AEFES*** ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Açıklamalar

2020 BEKLENTİLERİ
Konsolide Satış Hacmi'nin düşük-orta tek haneli büyümesi beklenmektedir.
    Bira Grubu Satış Hacmi'nin düşük orta-tek haneli büyümesi beklenmektedir.
Türkiye Bira Satış Hacmi'nin yatay olması beklenmektedir.
Rusya Bira Satış Hacmi'nin pazarın üzerinde faaliyet göstererek düşük orta-tek haneli büyüme beklenmektedir. Geçen yıl içinde zorlaşan rekabet ortamının bu yıl da devam etmesi beklenmektedir.
Uluslararası Bira Satış Hacmi: Tüm uluslararası operasyonların katkısıyla düşük orta-tek haneli büyüme beklenmektedir.
     Meşrubat Grubu:  %3-%4 büyüme
Türkiye meşrubat: Yatay hacim
Uluslararası meşrubat: Orta tek haneli büyüme
Konsolide Net Satış Gelirleri'nin tüm segmentlerin katkısıyla sabit kur varsayımı altında düşük onlu seviyelerde artması beklenmektedir.
Bira Grubu Net Satış Gelirleri: Sabit kur varsayımı altında, Türkiye bira ve uluslararası biradan gelen büyüme sonucunda düşük onlu seviyelerde artması beklenmektedir.
Türkiye Bira Net Satış Gelirleri: Fiyat artışları ile satış kırılımının olumlu etkisi sayesinde yüksek-onlu yüzdelerde büyüme beklenmektedir.
Uluslararası Bira Net Satış Gelirleri: Hacim artışı, fiyat artışları ve portföy kırılımının olumlu etkisi sayesinde sabit kur varsayımı altında düşük onlu seviyelerde artması beklenmektedir.
 Meşrubat Grubu Net Satış Gelirleri:  Konsolide bazda %15-%18 büyüme büyüme (kur etkisinden arındırılmış)
Konsolide FAVÖK marjı: Yatay olması beklenmektedir.
 Bira Grubu FAVÖK marjı: Yatay-hafif iyileşme beklenmektedir.
Türkiye Bira FAVÖK marjı: Sene başında fiyat artışı yapılmaması nedeniyle maliyet artışının etkisi hemen fiyatlara yansıtılamayacaktır. Bunun sonucunda marjın hafif düşmesi ya da yatay kalması beklenmektedir.
Uluslararası Bira FAVÖK marjı'nda iyileşme beklenmektedir. Marjdaki iyileşme asıl olarak Rusya ve Ukrayna operasyonlarımızdaki hacim artışı ve olumlu satış kırılımından kaynaklanacaktır.
Meşrubat Grubu FAVÖK marjı: Nakit akış riskinden korunma yönteminin etkisi hariç olarak bakıldığında yaklaşık 100 baz puan artış ve raporlanan bazda hafif düşüş
Yatırım Harcamaları: Satış gelirlerine oranı konsolide bazda yüksek tek haneli olması beklenmektedir.
Serbest Nakit Akımı: Hem bira hem meşrubat grubu için güçlü serbest nakit akımı yaratılmaya devam edilmesi beklenmektedir. Fakat 2019'un yüksek bazından ötürü geçtiğimiz senenin altında gerçekleşecektir.
                                        
*2020 beklentileri eldeki mevcut verilere dayalı olarak yönetimin beklentilerini yansıtmaktadır. Şirket'in gerçek performansını önemli ölçüde etkileyebilecek makroekonomik, finansal, jeopolitik ve politik riskler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla gelecekteki olaylar ve belirsizliklere bağlı olarak gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822268


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