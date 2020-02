***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)



Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

18.12.2019

18.12.2019 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulan üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 01.01.2020- 31.12.2021 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır.



İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda



- Sözleşmenin 1. yılında 01.01.2020 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2019 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %12,84 oranında,



- Sözleşmenin 2. yılında 01.01.2021 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2020 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, TÜFE oranında zam yapılacaktır.











