***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )



Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı

Paylar 26.07.1990 Türkiye Borsa İstanbul / Pay Piyasası Yıldız Pazar

Pay Depo Sertifikası 04.03.2015 Amerika Birleşik Devletleri OTCQX Tezgah Üstü Pazar

Tahvil (Yurtdışı) 26.10.2012 İngiltere Londra Borsası -

Tahvil (Yurtdışı) 17.09.2014 İrlanda ve Almanya İrlanda Borsası, Münih Borsası -

Tahvil (Yurtdışı) 31.03.2015 İrlanda İrlanda Borsası -

Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtdışı) 15.03.2017 İrlanda İrlanda Borsası -

İTMK (Yurtdışı) 19.10.2017 Almanya Frankfurt Borsası -

Sermaye Benzeri Tahvil (Yurtdışı) 27.02.2018 İrlanda İrlanda Borsası -

Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 06.03.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 11.10.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

Tahvil (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 20.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 27.12.2019 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 07.01.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

Finansman Bonosu (Yurtiçi - Nitelikli Yatırımcı) 21.02.2020 Türkiye Borsa İstanbul/Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı









http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820900





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