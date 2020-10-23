***ALARK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.10.2020 Cuma 09:02
***ALARK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALARK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,079 TL Teorik Fiyat: 6,171 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883159
BIST