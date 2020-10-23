***ALARK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu



***ALARK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )



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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu



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Bildirim İçeriği



Açıklamalar



ALARK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,079 TL Teorik Fiyat: 6,171 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).







http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883159





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