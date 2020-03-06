***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor



***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )



Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Özkaynaklar Değişim Tablosu



Özkaynaklar Değişim Tablosu



Dönem Başı Bakiyeler

38.700.772 29.172.723 956.213 873.128 873.128 873.128 69.854.527 69.854.527 672.158 28.308.857 23.209.311 51.518.168 191.747.689 191.747.689

Transferler

23.209.311 -23.209.311 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-1.443.865 -1.443.865 -1.443.865 71.678.849 71.678.849 37.508.210 37.508.210 107.743.194 107.743.194

Dönem Karı (Zararı)

37.508.210 37.508.210 37.508.210 37.508.210

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

-1.443.865 -1.443.865 -1.443.865 71.678.849 71.678.849 70.234.984 70.234.984

Dönem Sonu Bakiyeler

38.700.772 29.172.723 956.213 -570.737 -570.737 -570.737 141.533.376 141.533.376 672.158 51.518.168 37.508.210 89.026.378 299.490.883 299.490.883

Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019

Özkaynaklar Değişim Tablosu



Özkaynaklar Değişim Tablosu



Dönem Başı Bakiyeler

38.700.772 29.172.723 956.213 -570.737 -570.737 -570.737 141.533.376 141.533.376 672.158 51.518.168 37.508.210 89.026.378 299.490.883 299.490.883

Transferler

37.508.210 -37.508.210 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-1.263.009 -1.263.009 -1.263.009 29.378.537 29.378.537 -28.956.989 -28.956.989 -841.461 -841.461

Dönem Karı (Zararı)

-28.956.989 -28.956.989 -28.956.989 -28.956.989

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

-1.263.009 -1.263.009 -1.263.009 29.378.537 29.378.537 28.115.528 28.115.528

Dönem Sonu Bakiyeler

38.700.772 29.172.723 956.213 -1.833.746 -1.833.746 -1.833.746 170.911.913 170.911.913 672.158 89.026.378 -28.956.989 60.069.389 298.649.422 298.649.422





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)



İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

153.502.864 37.297.117

Dönem Karı (Zararı)

-28.956.989 37.508.210

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

-28.956.989 37.508.210

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

132.513.171 171.355.374

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

2,11,12,19 9.813.349 4.081.998

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

-5.697.370 1.688.985

Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

7 87.259 977.542

Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

9 -5.784.629 711.443

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

32.600.207 60.516.434

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

9.058.583 6.324.545

Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

23.541.624 54.191.889

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

9.274.400 2.675.645

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

-2.838.432 -106.560

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

12.112.832 2.782.205

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

56.811.125 86.444.950

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

-32.904 240.776

İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

3 -32.904 240.776

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

30.319.241 15.290.211

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

-574.877 416.375

Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

-574.877 416.375

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

76.640.836 -154.403.122

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

3.963.313 -71.583.761

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

7 -1.775.875 -16.611.729

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

5.739.188 -54.972.032

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

-1.555.466 1.395.011

İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

203.216 718.971

İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

-1.758.682 676.040

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

9 -39.255.784 -32.986.137

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

10 -4.275.751 -21.749.421

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

95.179.268 -6.716.167

İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

7 107.282.463 -30.192.991

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

7,8 -12.103.195 23.476.824

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

14 1.607.135 -2.049.020

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler

57.414.798 22.002.586

Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)

10 57.414.798 22.002.586

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

-36.436.677 -42.716.213

Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)

24.025.057 -4.251.301

Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

-60.461.734 -38.464.912

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

180.197.018 54.460.462

Alınan Faiz

152.261 106.560

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

14 -2.042.768 -6.013.797

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

-24.803.647 -11.256.108

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-2.290.247 1.179.745

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

1.466.766 2.248.003

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

11,12 -3.757.013 -1.068.258

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-18.928.531 -957.771

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-6.215.796 -957.771

Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

6,25 -6.215.796 -957.771

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-12.712.735

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

132.284.086 37.519.091

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

1.196.543 155.339

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

133.480.629 37.674.430

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

5 103.544.999 65.870.569

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

5 237.025.628 103.544.999





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)



Varlıklar



DÖNEN VARLIKLAR



Nakit ve Nakit Benzerleri

5 237.025.628 103.544.999

Ticari Alacaklar

317.571.118 322.012.746

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

24 37.242.542 35.944.982

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

7 280.328.576 286.067.764

Diğer Alacaklar

673.566 390.187

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

24 346.044

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

8 327.522 390.187

Stoklar

9 123.664.748 80.282.857

Peşin Ödenmiş Giderler

15.843.086 7.846.033

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

10 15.843.086 7.846.033

Diğer Dönen Varlıklar

18.745.362 37.232.266

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar

15 18.745.362 37.232.266

ARA TOPLAM

713.523.508 551.309.088

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

713.523.508 551.309.088

DURAN VARLIKLAR



Diğer Alacaklar

5.251.846

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

24 3.430.499

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

8 1.821.347

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

3 105.763 64.614

Maddi Duran Varlıklar

11 5.185.953 3.603.520

Kullanım Hakkı Varlıkları

2 30.091.843

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

12 31.138 91.396

Peşin Ödenmiş Giderler

11.423.017 15.144.319

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

10 11.423.017 15.144.319

Ertelenmiş Vergi Varlığı

22 46.494.005 75.895.862

Diğer Duran Varlıklar

5.538.153

İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar

15 5.538.153

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

98.583.565 100.337.864

TOPLAM VARLIKLAR

812.107.073 651.646.952

KAYNAKLAR



KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER



Kısa Vadeli Borçlanmalar

7.981.033 154.853

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

0

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

7.981.033 154.853

Banka Kredileri

6 154.853

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

6 7.981.033

Ticari Borçlar

163.562.662 68.512.856

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

24 130.253.664 22.971.201

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

7 33.308.998 45.541.655

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

14 4.651.450 3.044.315

Diğer Borçlar

614.396 484.934

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

8 614.396 484.934

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler

70.925.058 28.806.824

Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri

10 70.925.058 28.806.824

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

22 2.309.082 24.803.647

Kısa Vadeli Karşılıklar

92.574.084 68.827.433

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

14 8.391.621 7.702.054

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

13 84.182.463 61.125.379

ARA TOPLAM

342.617.765 194.634.862

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

342.617.765 194.634.862

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER



Uzun Vadeli Borçlanmalar

27.861.498

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

27.861.498

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

6 27.861.498

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler

77.947.346 62.650.782

Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri

10 77.947.346 62.650.782

Uzun Vadeli Karşılıklar

65.031.042 94.870.425

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

14 14.559.639 12.281.701

Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar

13 50.471.403 82.588.724

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

170.839.886 157.521.207

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

513.457.651 352.156.069

ÖZKAYNAKLAR



Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

298.649.422 299.490.883

Ödenmiş Sermaye

16 38.700.772 38.700.772

Sermaye Düzeltme Farkları

16 29.172.723 29.172.723

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

956.213 956.213

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

-1.833.746 -570.737

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-1.833.746 -570.737

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

14 -1.833.746 -570.737

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

170.911.913 141.533.376

Yabancı Para Çevrim Farkları

170.911.913 141.533.376

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

16 672.158 672.158

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

89.026.378 51.518.168

Net Dönem Karı veya Zararı

-28.956.989 37.508.210

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

298.649.422 299.490.883

TOPLAM KAYNAKLAR

812.107.073 651.646.952





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu



KAR VEYA ZARAR KISMI



Hasılat

4,17 728.596.315 552.527.375

Satışların Maliyeti

4,17 -653.663.609 -410.631.878

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

74.932.706 141.895.497

BRÜT KAR (ZARAR)

74.932.706 141.895.497

Genel Yönetim Giderleri

18 -15.263.956 -19.448.182

Pazarlama Giderleri

18 -14.082.147 -9.549.104

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

18 -17.330.347 -13.000.509

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

20 8.731.975 6.124.956

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

20 -25.073.139 -47.222.951

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

11.915.092 58.799.707

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

574.877

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

-416.375

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar

3 32.904 -240.776

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

12.522.873 58.142.556

Finansman Giderleri

21 -11.160.621 -5.344.135

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

1.362.252 52.798.421

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

-30.319.241 -15.290.211

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

22 -11.350.712 -29.858.998

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

22 -18.968.529 14.568.787

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

-28.956.989 37.508.210

DÖNEM KARI (ZARARI)

-28.956.989 37.508.210

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı



Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

-28.956.989 37.508.210

Pay Başına Kazanç



Pay Başına Kazanç



Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)



Pay başına kazanç -0,00750000 0,00970000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI



Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

-1.263.009 -1.443.865

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-1.619.243 -1.851.109

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

356.234 407.244

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

356.234 407.244

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

29.378.537 71.678.849

Yabancı Para Çevrim Farkları

29.378.537 71.678.849

Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)

29.378.537 71.678.849

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

28.115.528 70.234.984

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

-841.461 107.743.194

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı



Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

-841.461 107.743.194







http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825108





BIST

