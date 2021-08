***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri



14.06.2021 tarihli özel durum açıklamamızda Farsan İnşaat Tekstil Sanayi ve Tic. AŞ.'ye ait Akedaş Elektrik Perakende Satış AŞ. ve Akedaş Elektrik Dağıtım AŞ.'lerde bulunan % 6,35 oranına tekabül eden paylarının, DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri AŞ. (DELOİTTE) tarafından hazırlanan 07.05.2021 tarihli raporunda belirtilen 117.214.650.TL. tutar üzerinden satın alınmasına karar verildiği ve Resmi Kurum ve Kuruluşlardan gerekli izin ve onaylar alındıktan sonra özel durum açıklaması yapılacağı belirtilmiş idi.



07.05.2021 tarihli Değerleme raporunda baz alınan, 10 yıllık uzun vadeli TL cinsinden devlet tahvilinin iç verim faiz oranının % 12,6 oranından %17'ye çıkması nedeni ile şirket değerlemesinin güncellenmesi neticesinde 23.08.2021 tarihli Değerleme Raporu ile şirket değerleri güncellenmiş ve güncellenen Değerleme raporu satışa esas alınmakla

Farsan İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait bulunan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin ve Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin % 6,35 orana tekabül eden hisselerinin DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (DELOİTTE) tarafından hazırlanan, 23.08.2021 Tarihli Değerleme Raporunda tespit edilen toplam 98.869.500 TL değer üzerinden Hisse Satış Sözleşmeleri düzenlenmiştir.



DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Deloitte) tarafından hazırlanan 23.08.2021 tarihli Değerleme Raporu özeti ektedir.



Aynı zamanda Resmi Kurum ve Kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması süreci de devam etmekte olup, izinlerin alınması akabinde özel durum açıklaması yapılacaktır.













