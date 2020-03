***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi



Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi



Bildirim İçeriği



Bildirime Konu Durumun Niteliği

Üretime geçici olarak ara verilmesi.

Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi

Üretim faaliyetleri

Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni

Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında, çalışanlarımızın sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması.

Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi

-

Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi

30 Mart 2020 - 7 Nisan 2020

Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi

-

Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi

Önemli bir etki beklenmemektedir.

Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı

Önemli bir etki beklenmemektedir.

İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı

-

Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı

-

Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler

İlgili dönemde fabrikalarımızda nöbetçi personel bulundurulacaktır. Üretim ve üretimi destekleyen fonksiyonlar dışında fabrikamızda gerekli diğer birimler çalışmaya devam edecektir.

Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar

-

Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih

08.04.2020 tarihinde üretime başlanması planlanmaktadır.

Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği

Şirket sürekliliğine bir etkisi olmayacaktır.

Açıklamalar



Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek şirketimizin üretim faaliyetlerine 30.03.2020 tarihinden başlamak üzere 9 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Üretim dışında kalan operasyonlar şirketimizin İş Sürekliliği Planı ve çalışanlarımızın sağlığına yönelik tedbirler çerçevesinde devam edecektir. 1 Nisan – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında kısa çalışma yapılması için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştur. Konuyla ilgili gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.











