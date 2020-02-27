***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )



İlgili Şirketler e kullanılmak üzere 13. maddenin son paragrafında görüldüğü şekil ve surette , sadece Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde imtiyaz hakkı tanınmıştır."

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı

% 84,5

1.5. Azlık Hakları



Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

Hayır (No)

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

Genişletilmemiştir.

1.6. Kar Payı Hakkı



Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim İlkeleri

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

Yönetim kurulu genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmemiştir.

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

Yönetim kurulu genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmemiştir.

Bildirim İçeriği



Genel Kurul Toplantıları



Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı

19/03/2020 0 % 84,5 % 0 % 84,5 Genel Kurula ilişkin Evraklar Genel Kurula ilişkin Evraklar 1 48





İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe

4. YÖNETİM KURULU-III



4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II



Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet raporu / Genel Bilgiler / Denetimden Sorumlu Komite Faaliyetleri

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet raporu / Genel Bilgiler / Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet raporu / Genel Bilgiler / Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporu /Genel Bigiler / Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet raporu / Genel Bilgiler / Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar



Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu / Finansal Durum

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim İlkeleri

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu / Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası

Bildirim İçeriği



Yönetim Kurulu Komiteleri-II



Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 0 4

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 66 0 4

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 50 0 6





İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe

4. YÖNETİM KURULU-I



4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları



En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi

Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı

Hayır (No)

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği

Evet (Yes)

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı

4

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim

Yönetim kurulu başkanının adı

ULRICH ALEXANDER SCHMIDT

İcra başkanı / genel müdürün adı

METİN KARTAL

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi değildir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/775661

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

Mevcut değildir.

Kadın üyelerin sayısı ve oranı

2 / %66

Bildirim İçeriği



Yönetim Kurulunun Yapısı



Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Ulrich Alexander Schmidt İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/06/2018 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)

Steven Young İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/07/2011 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)

Fatma Hediye Üstündağ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 20/03/2019 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)

Aycan Avcı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 20/03/2019 - Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)

Metin Kartal İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 20/09/2013 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)

Karin Gabriele Gilges İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/08/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)





İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe

3. MENFAAT SAHİPLERİ



3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası



Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı

Şirketimizde tazminat politikası bulunmamaktadır.

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı

Denetim Komitesi

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri

Şirketimize yazılı olarak iletilir.

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi



Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı ilişkileri / Faaliyet Raporu

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

İnsan kaynakları Bölümü

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası



Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü

-

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Yatırımcı ilişkileri / Faaliyet Raporu

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı

Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Yatırımcı ilişkileri / Faaliyet Raporu / Şirketin insan kaynakları organizasyonu

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunammaktadır.

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk



Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

Yatırımcı ilişkileri bölümü içerisinde kurumsal yönetim ilkeleri kısmında ve faaliyet raparunda yer almaktadır.

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Şirket içi yönetmelikler ve eğitimler





İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK



2.1. Kurumsal İnternet Sitesi



Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim ilkeleri

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

İlgili kontroller her yıl genel kurul günü çeklen pay sahipleri listesinden yapılıp, bugüne kadar %5 den fazla paya sahip gerçek kişi bulunmadığı için ayrıca internet sitesine liste yüklenmemiştir.

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgilerin bir kısmı ingilizce olarak da hazırlanmıştır.

2.2. Faaliyet Raporu



2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları



a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim İlkeleri / Kurumsal Yönetim ilkeleri

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Yatırımcı ilişkileri /Faaliyet Raporu / Yıllık faaliyet raporundaki hususlar / Genel Bilgiler

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

Yatırımcı ilişkileri /Faaliyet Raporu

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

2019 yılında Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

2019 yılı Yıllık Faaliyet Raporu sayfa 28

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirket yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamaktadır

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Yatırımcı ilişkileri /Faaliyet Raporu / Diğer Hususlar





İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe

4. YÖNETİM KURULU-II



4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli



Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı

Yönetim kurulu üyeleri farklı ülke ve şehirlerde ikamet ettiğinden dolayı raporlama döneminde fiziki olarak toplanma suretiyle toplantı yapılması mümkün olmamıştır.

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı

% 0

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı

Hayır (No)

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

Kesin bir süre belirtilmemekle beraber,ilgili belgeler Yönetim Kurulu Üyelerine makul bir sürede gönderilmesine dikkat edilmektedir.

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporu

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

Konu ile ilgili bir politika bulunmamaktadır.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler



Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

Yıllık Faaliyet Raporu / Yıllık Faaliyet Raporundaki Hususlar

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821514

Bildirim İçeriği



Yönetim Kurulu Komiteleri-I



Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Fatma Hediye üstündağ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Aycan Avcı Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Füsun Köprülü Sevimli Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee) Fatma Hediye üstündağ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee) Aycan Avcı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Aycan Avcı Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ulrich Alexandre Schmidt Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)







http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822132





BIST

