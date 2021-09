***BFREN*** BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)



Özel Durum Açıklaması (Genel)



13.07.2020

Şirketimiz SPK' nın Seri: II, N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 4.2.8 içinde belirtilen riski bertaraf etmek adına, ilgili maddede belirtilen koşullara uygun olarak Yönetici Sorumluluk Sigorta poliçesi yaptırmıştır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.











