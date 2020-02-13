***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor



***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )



Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Kar veya Zarar Tablosu



KAR VEYA ZARAR KISMI



Hasılat

Not.28 215.979.905 192.827.603

Satışların Maliyeti

Not.28 -142.580.382 -122.589.884

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

73.399.523 70.237.719

BRÜT KAR (ZARAR)

73.399.523 70.237.719

Genel Yönetim Giderleri

Not.29 -9.919.619 -8.482.569

Pazarlama Giderleri

Not.29 -1.106.820 -806.636

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

Not.31 20.359.163 27.352.361

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

Not.31 -5.737.468 -17.079.392

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

76.994.779 71.221.483

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

Not.32 17.586.982 3.030.286

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

Not.32 0 0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar

4.901.365 -284.560

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

99.483.126 73.967.209

Finansman Gelirleri

Not.33 9.540.539 25.310.853

Finansman Giderleri

Not.33 -18.864.574 -57.373.003

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

90.159.091 41.905.059

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

Not.35 -14.698.230 -525.649

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

-6.713.268 -5.216.770

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

-7.984.962 4.691.121

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

75.460.861 41.379.410

DÖNEM KARI (ZARARI)

75.460.861 41.379.410

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı



Kontrol Gücü Olmayan Paylar

21.181.706 15.110.169

Ana Ortaklık Payları

54.279.155 26.269.241

Pay Başına Kazanç



Pay Başına Kazanç



Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç Not.36 1,30790000 0,63300000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç Not.36 1,30790000 0,63300000





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)



İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

83.829.014 45.550.079

Dönem Karı (Zararı)

75.460.861 41.379.410

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

75.460.861 41.379.410

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

2.326.492 34.073.301

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

18,19 7.620.525 6.628.165

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

432.438 1.241.454

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

22,24 448.473 195.812

Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

22 -15.101 128.779

Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

22 -934 916.863

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

2.063.646 28.423.759

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

33 -9.016.774 -25.077.207

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

33 14.718.099 51.497.142

Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri

10 39.067 -92.341

Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri

10 -3.676.746 2.096.165

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

-17.507.393 -2.790.000

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

17 -17.507.393 -2.790.000

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

14 -4.901.365 284.560

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

35 14.698.230 525.649

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

-79.589 -240.286

Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

32 -79.589 -240.286

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

14.018.912 -23.024.176

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

10 25.010.876 -8.548.381

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

11 -1.207.252 -137.062

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

13 -12.114.136 -16.856.091

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

15 -142.724 511.028

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

10 5.471.668 5.624.279

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

20 341.095 -245.318

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

11 683.658 -1.891.218

Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)

12 -613.521 -1.726.669

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

-3.410.752 245.256

Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)

-2.269.634 -677.063

Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

-1.141.118 922.319

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

91.806.265 52.428.535

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

24 -1.263.983 -252.090

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

35 -6.713.268 -6.626.366

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-1.316.042 -13.590.501

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

58.237 436.139

Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

18 58.237 436.139

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-1.374.279 -14.026.640

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

18 -1.374.279 -14.026.640

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-71.455.744 -30.419.911

İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları

27 0 0

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

56.381.330 82.708.884

Kredilerden Nakit Girişleri

8 56.381.330 82.708.884

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-119.234.365 -102.444.137

Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

8 -119.234.365 -102.444.137

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

8 0 -542.443

Ödenen Temettüler

-4.980.000 -4.500.000

Ödenen Faiz

33 -3.539.438 -5.334.603

Alınan Faiz

33 523.766 233.646

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

33 -607.037 -541.258

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

11.057.228 1.539.667

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

11.057.228 1.539.667

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

2.741.113 1.201.446

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

13.798.341 2.741.113





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)



Varlıklar



DÖNEN VARLIKLAR



Nakit ve Nakit Benzerleri

Not.6 13.799.275 2.741.113

Ticari Alacaklar

Not.10 61.994.567 87.005.443

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

11.829.433 35.467.933

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

50.165.134 51.537.510

Diğer Alacaklar

Not.11 4.475.413 1.209.446

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

4.241.574 791.284

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

233.839 418.162

Stoklar

Not.13 48.265.933 36.151.797

Peşin Ödenmiş Giderler

Not.15 645.831 503.107

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

Not.25 5.476.227 3.329.302

Diğer Dönen Varlıklar

Not.26 887.806 765.097

ARA TOPLAM

135.545.052 131.705.305

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

135.545.052 131.705.305

DURAN VARLIKLAR



Diğer Alacaklar

Not.11 7.191 7.191

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

7.191 7.191

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

Not.16 6.329.906 938.541

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Not.17 82.240.000 68.500.000

Maddi Duran Varlıklar

Not.18 75.013.942 81.443.887

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Not.19 6.009 7.223

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

6.009 7.223

Ertelenmiş Vergi Varlığı

Not.35 4.759.408 12.698.123

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

168.356.456 163.594.965

TOPLAM VARLIKLAR

303.901.508 295.300.270

KAYNAKLAR



KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER



Kısa Vadeli Borçlanmalar

Not.8 8.917.245 9.952.936

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

2.791.312 32.190.960

Ticari Borçlar

Not.10 15.998.132 10.526.464

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

845.182 31.089

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

15.152.950 10.495.375

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

Not.20 928.629 587.534

Diğer Borçlar

Not.11 1.197.154 1.154.201

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

1.895 619.740

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

1.195.259 534.461

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

Not.12 501.312 1.114.833

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

Not.35 6.713.268 5.216.770

Kısa Vadeli Karşılıklar

Not.22 1.353.981 1.269.732

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

387.913 288.563

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

966.068 981.169

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

Not.26 20.023 937.909

ARA TOPLAM

38.421.056 62.951.339

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

38.421.056 62.951.339

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER



Uzun Vadeli Borçlanmalar

Not.8 5.516.826 37.717.413

Uzun Vadeli Karşılıklar

2.144.928 7.361.226

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

Not.24 2.144.928 1.795.805

Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar

Not.22 0 5.565.421

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

7.661.754 45.078.639

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

46.082.810 108.029.978

ÖZKAYNAKLAR



Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

Not.27 167.909.866 118.500.479

Ödenmiş Sermaye

45.000.000 45.000.000

Sermaye Düzeltme Farkları

1.690.048 1.690.048

Geri Alınmış Paylar (-)

-4.523.100 -4.523.100

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

946.792 526.792

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

14.959.547 15.101.847

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

15.418.895 15.418.895

Diğer Kazançlar (Kayıplar)

-459.348 -317.048

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

6.621.224 5.031.934

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

48.936.200 29.403.717

Net Dönem Karı veya Zararı

54.279.155 26.269.241

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

89.908.832 68.769.813

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

257.818.698 187.270.292

TOPLAM KAYNAKLAR

303.901.508 295.300.270





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Özkaynaklar Değişim Tablosu



Özkaynaklar Değişim Tablosu



Dönem Başı Bakiyeler

27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 176.792 -511.962 15.418.895 4.409.253 19.390.107 15.136.321 96.186.353 53.652.887 149.839.240

Transferler

27 0 0 0 0 0 0 622.681 14.513.640 -15.136.321 0 0 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

27 0 0 0 0 194.914 0 0 0 26.269.241 26.464.155 15.116.927 41.581.082

Dönem Karı (Zararı)

27 0 0 0 0 0 0 0 0 26.269.241 26.269.241 15.110.169 41.379.410

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

27 0 0 0 0 194.914 0 0 0 0 194.914 6.758 201.672

Kar Payları

27 0 0 0 350.000 0 0 0 -4.500.000 0 350.000 0 350.000

Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)

27 0 0 0 0 0 0 0 -30 0 -30 0 -30

Dönem Sonu Bakiyeler

27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 526.792 -317.048 15.418.895 5.031.934 29.403.717 26.269.241 118.500.479 68.769.813 187.270.292

Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019

Özkaynaklar Değişim Tablosu



Özkaynaklar Değişim Tablosu



Dönem Başı Bakiyeler

27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 526.792 -317.048 15.418.895 5.031.934 29.403.717 26.269.241 118.500.479 68.769.813 187.270.292

Transferler

27 0 0 0 0 0 0 1.589.291 24.679.950 -26.269.241 0 0 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

27 0 0 0 0 -142.300 0 0 0 54.279.155 54.136.855 21.139.016 75.275.871

Dönem Karı (Zararı)

27 0 0 0 0 0 0 0 0 54.279.155 54.279.155 21.181.706 75.460.861

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

27 0 0 0 0 -142.300 0 0 0 0 -142.300 -42.690 -184.990

Kar Payları

27 0 0 0 420.000 0 0 0 -5.400.000 0 -4.980.000 0 -4.980.000

Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)

27 0 0 0 0 0 0 0 252.535 0 252.535 0 252.535

Dönem Sonu Bakiyeler

27 45.000.000 1.690.048 -4.523.100 946.792 -459.348 15.418.895 6.621.224 48.936.200 54.279.155 167.909.866 89.908.832 257.818.698





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu



DÖNEM KARI (ZARARI)

Not.36 75.460.861 41.379.410

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER



Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

-184.990 201.672

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-231.237 252.088

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

46.247 -50.416

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

46.247 -50.416

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

0 0

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

-184.990 201.672

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

75.275.871 41.581.082

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı



Kontrol Gücü Olmayan Paylar

21.139.016 15.116.927

Ana Ortaklık Payları

54.136.855 26.464.155







http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818858





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