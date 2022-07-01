***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



***CONSE*** CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )



Özet Bilgi 2021 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır



Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021

Karar Tarihi 30.06.2022

Genel Kurul Tarihi 27.07.2022

Genel Kurul Saati 14:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.07.2022

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe ŞİŞLİ

Adres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193/2 Şişli/ İstanbul



Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,

5 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,

7 - Şirketin 2021 mali yılına ilişkin yılsonu mali tablolarında bulunan dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesinin ardından geriye dağıtılabilir kar kalmadığından kar payı dağıtımı yapılmayacağı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,

9 - Yönetim Kurulu'na bağımsız üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız denetim şirketinin seçilmesi,

11 - Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası'nın pay sahiplerinin onayına, ayrıca Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası ve Çalışanlarımıza Yönelik Tazminat Politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

12 - 2021 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

13 - 2021 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,

14 - 2021 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,

15 - 2021 Mali Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması,

16 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,

17 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım



Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 Consus Ilan.pdf - İlan Metni





Ek Açıklamalar

Şirketimizin "2021 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.07.2022 günü saat 14.00'te Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193/2 Şişli/ İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde akdedilecektir. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ektedir.











http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040543





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