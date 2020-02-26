***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
26.02.2020 Çarşamba 18:13
***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklamalar
01.01.2019-31
.12.2019 Dönemıne ait Faaliyet Raporu pdf. ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821785
BIST