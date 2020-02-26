Uzmanpara
Manşetler
Son Dakika
Döviz
Altın
Pariteler
Borsa
Yazarlar
     

***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

26.02.2020 Çarşamba 18:13

***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklamalar

01.01.2019-31
.12.2019 Dönemıne ait Faaliyet  Raporu pdf. ektedir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821785


BIST
En Çok Okunan Haberler
Çin, milyarder sayısında ABD`yi üçe katladı! Bezos yine birinci

Çin, milyarder sayısında ABD`yi üçe katladı! Bezos yine birinci
Panasonic Tesla`nın New York fabrikasında güneş pili üretiminden çıkacak

Panasonic Tesla`nın New York fabrikasında güneş pili üretiminden çıkacak
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayınlandı

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayınlandı
TMSF`nin sigortalı mevduatı 750 milyar liraya yaklaştı

TMSF`nin sigortalı mevduatı 750 milyar liraya yaklaştı

Koronavirüs altın fiyatlarında oynaklığı artırdı

Koronavirüs altın fiyatlarında oynaklığı artırdı
Otokar ile Iveco Bus ortak üretim anlaşması yaptı

Otokar ile Iveco Bus ortak üretim anlaşması yaptı
Dolar/TL yönünü değiştirdi! İşte son durum

Dolar/TL yönünü değiştirdi! İşte son durum
Borsa, güne yatay başladı

Borsa, güne yatay başladı
Google ve Microsoft Çin’deki üretimlerini Güneydoğu Asya’ya taşıyor

Google ve Microsoft Çin’deki üretimlerini Güneydoğu Asya’ya taşıyor
Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum

Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum
Çin`de otomobil satışları düştü

Çin`de otomobil satışları düştü
Fitch uyardı: Stadyum gelirleri düşebilir

Fitch uyardı: Stadyum gelirleri düşebilir
ABD`den 1 milyar dolarlık aşı önlemi

ABD`den 1 milyar dolarlık aşı önlemi
Avrupa otomotiv pazarı daraldı

Avrupa otomotiv pazarı daraldı

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Altın düşerken, petrol yükseldi

Altın düşerken, petrol yükseldi
Petrolün varili 54,20 dolar

Petrolün varili 54,20 dolar
 

Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

Uluslarası döviz piyasası kuru