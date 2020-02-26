***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)



***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )



Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan



İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe

Faaliyet Raporu



Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yok

Açıklamalar



01.01.2019-31

.12.2019 Dönemıne ait Faaliyet Raporu pdf. ektedir.









http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821785





BIST

