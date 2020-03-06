***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor



***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )



Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Kar veya Zarar Tablosu



KAR VEYA ZARAR KISMI



Hasılat

22 1.373.983.541 1.040.677.048

Satışların Maliyeti

22 -654.824.247 -518.658.672

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

719.159.294 522.018.376

BRÜT KAR (ZARAR)

719.159.294 522.018.376

Genel Yönetim Giderleri

23 -101.691.892 -92.408.761

Pazarlama Giderleri

23 -178.856.870 -148.395.640

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

23 -39.388.361 -35.783.934

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

25 52.018.045 48.479.653

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

25 -24.552.244 -16.673.492

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

426.687.972 277.236.202

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

26 2.298.567 551.139

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

26 -130.743 0

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

428.855.796 277.787.341

Finansman Giderleri

27 -148.160.975 -121.817.774

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

280.694.821 155.969.567

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

5.320.920 -19.608.450

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

28 -1.945.607 -16.839.235

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

28 7.266.527 -2.769.215

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

286.015.741 136.361.117

DÖNEM KARI (ZARARI)

286.015.741 136.361.117

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı



Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

286.015.741 136.361.117

Pay Başına Kazanç



Pay Başına Kazanç



Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,01430000 0,00680000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,01430000 0,00680000





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)



İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

441.236.234 130.983.784

Dönem Karı (Zararı)

286.015.741 136.361.117

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

272.002.985 326.687.697

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

22-24 46.090.352 34.893.326

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

58.232.995 54.018.027

Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

7-8 0 1.298.137

Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

9 13.951.145 -211.502

Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

12 1.395.362 0

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

14 42.886.488 52.931.392

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

86.531.715 63.688.618

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

19 28.212.351 22.639.400

Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

17 5.112.261 5.816.813

Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

17 53.207.103 35.232.405

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

116.919.266 101.736.953

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

25 -4.221.989 -7.128.919

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

27 121.141.255 108.865.872

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

28 -5.320.920 19.608.450

Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler

-13.199.841 -8.761.095

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

-2.167.824 -551.139

Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

26 -2.167.824 -551.139

Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler

-8.438.269 64.068.902

Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler

-6.644.489 -2.014.345

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

-58.455.304 -284.952.999

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

-79.326.583 -100.971.290

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

-7.418.796 172.715

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

-71.907.787 -101.144.005

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

-241.240 -1.311.981

İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

-241.240 -1.311.981

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

-60.299.441 -154.528.259

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

-8.598.690 -14.944.670

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

46.022.957 18.673.922

İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

6.299.628 2.031.816

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

39.723.329 16.642.106

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

2.382.332 -3.176.717

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

2.001.177 1.322.735

İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

2.001.177 1.322.735

Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

4.351.477 0

Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)

-876.018 -5.151.635

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

36.128.725 -24.865.104

Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlık 17.210.558 -14.117.589

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

499.563.422 178.095.815

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

19 -20.568.661 -18.979.755

Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler

17 -37.758.527 -28.132.276

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-208.972.499 -156.963.627

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

2.604.559 600.939

Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

12-26 2.604.559 600.939

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-215.573.888 -159.105.130

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

12 -140.796.532 -69.760.130

Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

14-27 -74.777.356 -89.345.000

Verilen Nakit Avans ve Borçlar

-8.944.083 -5.317.579

Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar

10 -8.944.083 -5.317.579

Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri

16 12.940.913 6.858.143

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-78.518.279 69.536.516

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

1.743.323.044 1.129.699.805

Kredilerden Nakit Girişleri

1.743.323.044 985.232.680

İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri

0 144.467.125

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-1.718.042.288 -985.393.640

Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-1.697.436.071 -854.624.049

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları

-20.606.217 -130.769.591

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-7.902.120 0

Ödenen Faiz

-100.007.297 -81.959.186

Alınan Faiz

25 4.110.382 7.189.537

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

153.745.456 43.556.673

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

2.073.062 -250.298

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

155.818.518 43.306.375

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

4 121.029.521 77.723.146

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

4 276.848.039 121.029.521





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)



Varlıklar



DÖNEN VARLIKLAR



Nakit ve Nakit Benzerleri

4 277.045.749 121.115.624

Ticari Alacaklar

7 481.870.300 404.061.560

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

6 19.039.175 11.620.379

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

462.831.125 392.441.181

Diğer Alacaklar

8 715.513 474.273

Stoklar

9 430.762.881 375.439.716

Peşin Ödenmiş Giderler

10 46.274.963 37.676.273

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

11 118.360 157.381

Diğer Dönen Varlıklar

20 4.483.375 23.362.521

ARA TOPLAM

1.241.271.141 962.287.348

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

1.241.271.141 962.287.348

DURAN VARLIKLAR



Maddi Duran Varlıklar

12 503.183.494 401.535.401

Kullanım Hakkı Varlıkları

13 27.795.038 0

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

299.158.713 273.764.900

Şerefiye

15 1.782.731 1.782.731

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

14 297.375.982 271.982.169

Peşin Ödenmiş Giderler

10 34.135.069 25.190.986

Ertelenmiş Vergi Varlığı

28 13.959.009 5.661.694

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

878.231.323 706.152.981

TOPLAM VARLIKLAR

2.119.502.464 1.668.440.329

KAYNAKLAR



KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER



Kısa Vadeli Borçlanmalar

5 232.197.986 307.211.508

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

5 214.709.403 135.655.554

Ticari Borçlar

7 131.722.339 85.699.382

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

6 12.013.618 5.713.990

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

119.708.721 79.985.392

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

19 8.722.300 6.339.968

Diğer Borçlar

8 4.495.019 2.493.842

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

4.495.019 2.493.842

Türev Araçlar

31 4.351.477 0

Devlet Teşvik ve Yardımları

16 1.393.247 1.777.379

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

10 3.033.122 3.229.696

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

28 525.644 897.933

Kısa Vadeli Karşılıklar

67.611.592 38.851.048

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

19 32.975.226 25.384.459

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

17 34.636.366 13.466.589

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

20 1.712.866 1.944.017

ARA TOPLAM

670.474.995 584.100.327

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

670.474.995 584.100.327

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER



Uzun Vadeli Borçlanmalar

5 352.713.211 284.710.473

Devlet Teşvik ve Yardımları

16 37.666.354 31.755.886

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

10 247.067 926.511

Uzun Vadeli Karşılıklar

27.558.748 20.539.235

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

19 27.558.748 20.539.235

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

418.185.380 337.932.105

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

1.088.660.375 922.032.432

ÖZKAYNAKLAR



Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

1.030.842.089 746.407.897

Ödenmiş Sermaye

21 200.019.288 200.019.288

Sermaye Düzeltme Farkları

21 140.080.696 140.080.696

Geri Alınmış Paylar (-)

21 -28.847 -28.847

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

21 2.870.803 2.870.803

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

-6.046.480 -4.670.933

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-6.046.480 -4.670.933

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-6.046.480 -4.670.933

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

1.376.420 -696.642

Yabancı Para Çevrim Farkları

1.376.420 -696.642

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

21 150.864.955 150.864.955

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

21 255.689.513 121.607.460

Net Dönem Karı veya Zararı

286.015.741 136.361.117

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

1.030.842.089 746.407.897

TOPLAM KAYNAKLAR

2.119.502.464 1.668.440.329





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Özkaynaklar Değişim Tablosu



Özkaynaklar Değişim Tablosu



Dönem Başı Bakiyeler

21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.655.491 -446.344 150.864.955 25.842.367 92.542.675 605.090.102 605.090.102

Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

3.222.418 3.222.418 3.222.418

Transferler

92.542.675 -92.542.675 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

1.984.558 -250.298 136.361.117 138.095.377 138.095.377

Dönem Sonu Bakiyeler

21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -4.670.933 -696.642 150.864.955 121.607.460 136.361.117 746.407.897 746.407.897

Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019

Özkaynaklar Değişim Tablosu



Özkaynaklar Değişim Tablosu



Dönem Başı Bakiyeler

21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -4.670.933 -696.642 150.864.955 121.607.460 136.361.117 746.407.897 746.407.897

Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

-2.279.064 -2.279.064 -2.279.064

Transferler

136.361.117 -136.361.117 0 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-1.375.547 2.073.062 286.015.741 286.713.256 286.713.256

Dönem Sonu Bakiyeler

21 200.019.288 140.080.696 -28.847 2.870.803 -6.046.480 1.376.420 150.864.955 255.689.513 286.015.741 1.030.842.089 1.030.842.089





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu



DÖNEM KARI (ZARARI)

286.015.741 136.361.117

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER



Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

-1.375.547 1.984.558

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

19 -1.763.522 2.544.305

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

28 387.975 -559.747

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

2.073.062 -250.298

Yabancı Para Çevrim Farkları

2.073.062 -250.298

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

697.515 1.734.260

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

286.713.256 138.095.377

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı



Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

286.713.256 138.095.377







http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825201





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