***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu



***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu )



ÖZET BİLGİLER

Sunum Para Birimi TL

Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2022 / 6 Aylık

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? HAYIR

2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR

3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 84,13

4) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Tutarı (4E-4F) 28.363.887

5) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Tutarı (5H-5I) 0



1) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyetlere İlişkin Esas Sözleşme Bilgileri

EVET / HAYIR İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI

1) Şirket esas sözleşmesinde Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR

2) Şirket esas sözleşmesinde, faaliyetleri arasında Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu? HAYIR

3) Şirketin hakim ortak olarak %50'den fazlasına sahip olduğu bağlı ortaklıklarından (varsa) en az birisinin esas sözleşmesinde Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR



2) İmtiyazlı Pay ve İntifa Senedi Bilgileri

EVET / HAYIR İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI

1) Şirketin pay grupları arasında veya varsa intifa senetlerinde kar payı imtiyazı bulunuyor mu? HAYIR

2) Şirketin pay grupları arasında veya varsa intifa senetlerinde tasfiye payı imtiyazı bulunuyor mu? HAYIR



3) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C)

A) HASILAT KALEMİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ, KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRLERİ

KALEM ADI TUTAR

TL

2022 / 6 Aylık

Konsolide Olmayan

1) Alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

2) Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

3) İçime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

4) Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

5) Katılım esaslı olanlar hariç finans sektörü faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

6) Basın-yayın ve bu türden faaliyetlerin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 22.821.374

7) Otel işletmeciliği, turizm sektörü faaliyetleri, çeşitli eğlence ve organizasyon faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

TOPLAM 22.821.374



B) KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRİ, FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ GELİRİ İÇERDİĞİ VARSAYILAN GELİRLER

KALEM ADI TUTAR

TL

2022 / 6 Aylık

Konsolide Olmayan

1) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.959.669

2) Finansman Gelirleri 0

3) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0

4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 20.909

5) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 0

TOPLAM 4.980.578



C) KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI FAALİYETLER, FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ GELİRİ İÇERMEDİĞİ VARSAYILAN GELİRLER (Aşağıdaki kalemlerin sadece B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısımları yer almaktadır.)

KALEM ADI TUTAR

TL

2022 / 6 Aylık

Konsolide Olmayan

1) Fiyat farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

2) Kur farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 3.554.202

3) Vade farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 856.934

4) Kur Korumalı Katılım hesapları dahil katılım esaslı kıymetlerden ve fonlardan elde edilen gelirler 0

5) SGK prim gelirleri 0

6) Katılım bankalarından alınan promosyon gelirleri 0

7) Müşteri peşinatları irad kaydı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

8) Konusu kalmayan karşılıklar 0

9) Hizmet gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

10) Kira ve bakım onarım gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

11) Ardiye gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

12) Tazminat ve gecikme ceza gelirleri 0

13) Sigorta hasar tazminat gelirleri 0

14) Dava gelirleri 0

15) Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren şirketlerden elde edilen temettü gelirleri 0

16) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer gelirlerin toplamı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

TOPLAM 4.411.136



Yukarıdaki 16 numaralı madde için açıklama



D) TOPLAM GELİRLER

KALEM ADI TUTAR

TL

2022 / 6 Aylık

Konsolide Olmayan

1) Hasılat 22.821.374

2) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.959.669

3) Finansman Gelirleri 0

4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 20.909

5) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0

6) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 0

TOPLAM 27.801.952



4) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklar (E-F)

E) FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ İÇERDİĞİ VEYA KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMADIĞI VARSAYILAN VARLIKLAR

KALEM ADI TUTAR

TL

2022 / 6 Aylık

Konsolide Olmayan

1) Nakit ve Nakit Benzerleri 31.500.595

2) Finansal Yatırımlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 0

3) Türev Araçlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 0

4) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 0

5) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0

6) İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar 0

TOPLAM 31.500.595



F) YUKARIDAKİ E TABLOSUNDA SAYILAN MALİ TABLO KALEMLERİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ VARLIKLAR ARASINDA, FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ İÇERMEDİĞİ VEYA KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI OLMADIĞI VARSAYILAN VARLIKLAR

KALEM ADI TUTAR

TL

2022 / 6 Aylık

Konsolide Olmayan

1) Çekler 34.000

2) Kasa 0

3) Vadesiz mevduat hesapları 2.744.361

4) Katılım esaslı yatırım araçlarındaki (kira sertifikası, sukuk, kur korumalı dahil katılım bankalarında tutulan hesaplar) tutarlar 0

5) Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren iştirakler ve bağlı ortaklıklardaki şirket payları 0

6) Kredi kartı alacakları 358.347

7) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer varlıkların toplamı (E tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

TOPLAM 3.136.708



Yukarıdaki 7 numaralı madde için açıklama



G) TOPLAM VARLIKLAR TUTARI (TL)

KALEM ADI TUTAR

TL

2022 / 6 Aylık

Konsolide Olmayan

Toplam Varlıklar 72.206.657



5) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlar (H-I)

H) FAİZ VE TÜREV ARAÇ İÇERDİĞİ VARSAYILAN BORÇLAR

KALEM ADI TUTAR

TL

2022 / 6 Aylık

Konsolide Olmayan

1) Kısa Vadeli Borçlanmalar 0

2) Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.848.326

3) Uzun Vadeli Borçlanmalar 426.996

4) Türev Araçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 0

5) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 0

6) Diğer Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 0

TOPLAM 2.275.322



I) YUKARIDAKİ H TABLOSUNDASAYILAN MALİ TABLO KALEMLERİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR ARASINDA FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ İÇERMEDİĞİ VARSAYILAN BORÇLAR

KALEM ADI TUTAR

TL

2022 / 6 Aylık

Konsolide Olmayan

1) Kiralama işlemlerinden borçlar (Kısa ve ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 2.275.322

2) Katılım bankalarından alınmış krediler 0

3) Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar 0

4) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer borçların toplamı (H tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

TOPLAM 2.275.322



Yukarıdaki 4 numaralı madde için açıklama









http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061812





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