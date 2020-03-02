***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
02.03.2020 Pazartesi 20:01
***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Sağlık sektöründe evde hemşirelik, doktor, terapi hizmetleri, uzaktan sağlık takibi sağlanması, hastalara gerekli tedavilerin uygulanması için tıbbi cihaz sağlanması alanlarında faaliyet göstermektedir.
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
3.450.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
2 Mart 2020
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
12.075 TL
Beher Pay Fiyatı
0,183 TL
Toplam Tutar
2.205 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
0,35
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,00025
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
285.705 TL Kar (UFRS)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Şahin Nail
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
02/03/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık yöntemiyle belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık yöntemiyle belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Sermayesinin %54,65'ine Eczacıbaşı Holding A.Ş., %45'ine bağlı ortaklıklarımızdan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP) ve %0,35'ine Şirketimizin sahip olduğu Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin toplam 3.450.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinde Şirketimizin, EİP'in ve Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sahip olduğu payların tamamının (%100), 630.000 TL bedel ile Şahin Nail'e satılması amacıyla bugün bir Pay Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Pay devir işlemleri bugün itibarıyla tamamlanarak, pay devir bedelinin tamamı nakden tahsil edilmiştir.
Söz konusu satış işlemi, SPK'nın II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"'nin 6. maddesinde belirtilen kriterleri sağlamadığından, önemli nitelikte işlem değildir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823603
BIST