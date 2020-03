***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı



Finansal Duran Varlık Satışı



Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği



Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

02/03/2020

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?

Evet

Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı

Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu

Sağlık sektöründe evde hemşirelik, doktor, terapi hizmetleri, uzaktan sağlık takibi sağlanması, hastalara gerekli tedavilerin uygulanması için tıbbi cihaz sağlanması alanlarında faaliyet göstermektedir.

Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi

3.450.000 TL

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih

2 Mart 2020

Satış Koşulları

Peşin (Cash)

Satılan Payların Nominal Tutarı

12.075 TL

Beher Pay Fiyatı

0,183 TL

Toplam Tutar

2.205 TL

Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)

0,35

Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)

0

Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)

0

Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)

0

İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)

0,00025

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi

Yoktur.

Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı

285.705 TL Kar (UFRS)

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği

-

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

-

Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı

Şahin Nail

Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?

Hayır (No)

Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi

Yoktur.

Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

02/03/2020

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi

Pazarlık yöntemiyle belirlenmiştir.

Değerleme Raporu Düzenlendi mi?

Düzenlenmedi (Not Prepared)

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

Pazarlık yöntemiyle belirlenmiştir.

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

-

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı

-

Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar

-

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

-

Açıklamalar



Sermayesinin %54,65'ine Eczacıbaşı Holding A.Ş., %45'ine bağlı ortaklıklarımızdan EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP) ve %0,35'ine Şirketimizin sahip olduğu Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin toplam 3.450.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinde Şirketimizin, EİP'in ve Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sahip olduğu payların tamamının (%100), 630.000 TL bedel ile Şahin Nail'e satılması amacıyla bugün bir Pay Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Pay devir işlemleri bugün itibarıyla tamamlanarak, pay devir bedelinin tamamı nakden tahsil edilmiştir.

Söz konusu satış işlemi, SPK'nın II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"'nin 6. maddesinde belirtilen kriterleri sağlamadığından, önemli nitelikte işlem değildir.











