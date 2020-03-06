***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor



***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )



Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Kar veya Zarar Tablosu



KAR VEYA ZARAR KISMI



Hasılat

195.497.263 217.312.699

Satışların Maliyeti

-142.310.539 -152.098.154

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

53.186.724 65.214.545

Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı

0 0

Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri

0 0

Kambiyo Gelirleri

0 0

Faiz Gelirleri

0 0

Kar Payı Gelirleri

0 0

Türev Finansal İşlemlerden Kazanç

0 0

Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir

0 0

Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir

0 0

Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir

0 0

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar

0 0

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler

0 0

Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti

0 0

Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri

0 0

Kambiyo Giderleri

0 0

Faiz Giderleri

0 0

Kar Payı Giderleri

0 0

Karşılık Giderleri

0 0

Türev Finansal İşlemlerden Zarar

0 0

Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler

0 0

Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler

0 0

Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler

0 0

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar

0 0

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler

0 0

FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)

0 0

Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları

0 0

BRÜT KAR (ZARAR)

53.186.724 65.214.545

Genel Yönetim Giderleri

-14.366.321 -11.193.162

Pazarlama Giderleri

-17.789.166 -20.837.783

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

0 0

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

16 12.601.182 46.076.090

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

16 -6.452.895 -11.105.272

Diğer Kazançlar (Kayıplar)

0 0

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

27.179.524 68.154.418

Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark

0 0

İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)

0 0

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

0 0

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

0 0

TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri

0 0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar

0 0

İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)

0 0

İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)

0 0

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)

0 0

Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)

0 0

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

27.179.524 68.154.418

Finansman Gelirleri

0 0

Finansman Giderleri

-23.993.758 -19.417.673

Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)

0 0

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

3.185.766 48.736.745

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

-600.113 -2.954.855

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

-1.199.842 -3.319.686

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

599.729 364.831

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

20 2.585.653 45.781.890

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

0 0

DÖNEM KARI (ZARARI)

20 2.585.653 45.781.890

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı



Kontrol Gücü Olmayan Paylar

-167.343 277.831

Ana Ortaklık Payları

2.752.996 45.504.059

Pay Başına Kazanç



Pay Başına Kazanç



Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)







Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)



İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

14.626.349 9.679.409

Dönem Karı (Zararı)

2.585.653 45.781.890

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

2.585.653 45.781.890

Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

0

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

44.175.606 -1.845.622

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

9,10 1.643.592 1.462.839

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

1.984.701 -397.195

Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

1.990.211 -397.195

Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

0

Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

-5.510

Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

0

Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

0

Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler

0

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

0

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

0

Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

0

Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

0

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

2.143.927 -137.535

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

2.143.927 -137.535

Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

0

Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

0

Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

0

Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

0

Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

0

Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

0

Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

0

Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler

0

Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler

0

Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler

0

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

27.139.908 9.983.642

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

-38.839 -2.141

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

27.017.851 9.785.346

Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri

3.506 73.127

Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri

157.390 127.310

Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler

0

Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

0

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

15 23.505 -20.164

Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler

0

Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler

0

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

0

İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

0

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

0

Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

0

Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

0

Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

0

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler

0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

0

İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler

0

İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

0

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

14.807.697 27.711.780

Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler

0

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

-1.848.235 -40.448.989

Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

104.167 -40.448.989

Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

0

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

-1.952.402

Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

0

Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

0

Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

0

İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

0

Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

0

Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler

0

Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler

-1.719.489

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

-6.205.536 -10.861.401

Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)

0

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)

0

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

9.284.543 -14.746.593

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

0 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

9.284.543 -14.746.593

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)

0

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

-8.273.522 2.886.208

İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

-4.049.953 3.656.742

İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

-4.223.569 -770.534

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler

0

Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)

0

Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)

0

Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)

0

İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)

0

Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)

0

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

-6.463.708 -898.930

Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)

0

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

8 -953.042 197.731

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

-3.362.364 2.301.776

İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

-22.933 -108.131

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

-3.339.431 2.409.907

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)

0

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

-526.692 269.519

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler

0

Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)

0

Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)

0

Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)

0

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

-1.510.449 -89.273

İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

-824.388 -755.291

İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

-686.061 666.018

Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

0

Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)

0

Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)

5.433.538 -400.201

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

166.160 -381.638

Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)

202.923 -415.196

Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

-36.763 33.558

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

40.555.723 33.074.867

Ödenen Temettüler

0

Alınan Temettüler

0

Ödenen Faiz

0

Alınan Faiz

38.839 2.141

Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları

0

Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri

0

Kira Ödemeleri

0

Alınan Kira

0

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları

0

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri

0

İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları

0

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

0

Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler

0

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

-25.968.213 -23.397.599

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

0

Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları

0

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

9.370.964 42.177.299

Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri

0

Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri

0

Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları

0

Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları

0

İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri

0

İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları

0

İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları

0

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri

0

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları

0 -7.482

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

10.486.000 44.100.000

Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

10.486.000 44.100.000

Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

0

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-1.576.842 -2.014.466

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-1.571.729 -2.014.466

Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-5.113

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri

2.250.000

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-165.000 99.247

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri

0

Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları

0

Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

0

Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

0

Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

0

Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-1.623.194

Verilen Nakit Avans ve Borçlar

0

İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar

0

Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar

0

Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler

0

İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler

0

Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler

0

Türev Araçlardan Nakit Girişleri

0

Türev Araçlardan Nakit Çıkışları

0

Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri

0

Alınan Temettüler

0

Ödenen Faiz

0

Alınan Faiz

0

Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları

0

Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri

0

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

0

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

0

Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları

0

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-21.342.185 -49.069.687

Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri

0

Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları

0

Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri

0

Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri

0

Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri

0

Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri

0

İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları

0

İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

0

İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

0

Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları

0

İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri

0

Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

0

İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri

0

Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri

0

Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)

0

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

1.564.728

Kredilerden Nakit Girişleri

0

İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri

0

Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri

0

Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri

1.564.728

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

0 -39.284.341

Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

0 -39.284.341

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları

0

Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları

0

Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları

0

İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış

0

İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış

0

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

0

Türev Araçlardan Nakit Girişleri

0

Türev Araçlardan Nakit Çıkışları

0

Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri

0

Ödenen Temettüler

0

Ödenen Faiz

-22.906.913 -9.785.346

Alınan Faiz

0

Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları

0

Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri

0

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

0

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

0

Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları

0

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

2.655.128 2.787.021

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

0

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

2.655.128 2.787.021

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

3.395.731 608.710

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

6.050.859 3.395.731





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)



Varlıklar



DÖNEN VARLIKLAR



Nakit ve Nakit Benzerleri

24 6.050.859 3.395.731

Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları

0

Finansal Yatırımlar

0 0

Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri

0

Vadeli Mevduatlar

0

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

0

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar

0

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar

0 0

Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar

0

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar

0

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar

0

Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar

0

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar

0 0

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar

0

Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar

0

İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar

0

Diğer Finansal Yatırımlar

0

Teminata Verilen Finansal Varlıklar

0

Ticari Alacaklar

6 19.336.746 30.999.046

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

6 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

19.336.746 30.999.046

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar

0 0

Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar

0

Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar

0

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı

0

Diğer Alacaklar

6 16.738.941 9.492.499

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

6 11.267.314 8.244.441

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

5.471.627 1.248.058

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar

0 0

Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları

0

Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları

0

Diğer Sözleşme Varlıkları

0

İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar

0

Türev Araçlar

0 0

Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar

0

Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar

0

Stoklar

7 48.892.732 42.423.513

Proje Halindeki Stoklar

0 0

Canlı Varlıklar

0 0

Peşin Ödenmiş Giderler

8 2.640.430 1.687.387

İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

0 0

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

8 2.640.430 1.687.387

Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri

0 0

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

1.138.188 0

Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar

0 0

Diğer Dönen Varlıklar

443.800 646.723

İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar

14 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar

443.800 646.723

ARA TOPLAM

14 95.241.696 88.644.899

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

0

Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar

0

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

95.241.696 88.644.899

DURAN VARLIKLAR



Finansal Yatırımlar

178.280 178.280

Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri

0

Vadeli Mevduatlar

0

Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar

16.051 0

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar

0

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar

0 0

Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar

0

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar

0

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar

0

Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar

0

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar

0 0

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar

0

Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar

0

İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar

162.229 178.280

Diğer Finansal Yatırımlar

0

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar

23.690.162 23.690.162

Ticari Alacaklar

0 0

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

0

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

0

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar

0 0

Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar

0

Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar

0

Diğer Alacaklar

6 29.097.845 27.840.609

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

6 29.075.530 27.818.294

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

22.315 22.315

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar

0 0

Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları

0

Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları

0

Diğer Sözleşme Varlıkları

0

İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar

0

Türev Araçlar

0 0

Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar

0

Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar

0

Stoklar

0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

0

Canlı Varlıklar

0

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

6.806.604 7.236.487

Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

0 0

Maddi Duran Varlıklar

9 5.246.317 9.145.335

Arazi ve Arsalar

0

Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri

0

Binalar

0

Tesis, Makine ve Cihazlar

4.838.696 4.758.761

Taşıtlar

112.067 90.642

Mobilya ve Demirbaşlar

84.892 125.598

Özel Maliyetler

206.500 0

Taşıyıcı Bitkiler

0

Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

0

Yapılmakta Olan Yatırımlar

4.162 4.170.334

Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar

0 0

Diğer Maddi Duran Varlıklar

0 0

Kullanım Hakkı Varlıkları

1.539.180 0

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

10 3.920 0

Şerefiye

0

İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar

0

Diğer Haklar

0

Patentler

0

Markalar

0

Lisanslar

0

Bilgisayar Yazılımları

3.920 0

Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri

0

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

0

Peşin Ödenmiş Giderler

8 0 0

İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

0

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

0

Ertelenmiş Vergi Varlığı

2.054.173 1.479.341

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar

0

Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar

0

Diğer Duran Varlıklar

0 0

İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar

0

İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar

0

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

68.616.481 69.570.214

TOPLAM VARLIKLAR

163.858.177 158.215.113

KAYNAKLAR



KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER



Kısa Vadeli Borçlanmalar

0 0

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

0 0

Banka Kredileri

0

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

0

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları

0

Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar

0

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

0 0

Banka Kredileri

0

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

0

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları

0

Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar

0

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

11 10.470.359 5.774.060

İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

0 0

Banka Kredileri

0 0

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

0 0

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları

0 0

Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

0 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

11 10.470.359 5.774.060

Banka Kredileri

11 9.885.000 5.774.060

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

585.359 0

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları

0

Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

0

Diğer Finansal Yükümlülükler

0 0

Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri

0

Finansal Teminat Sözleşmeleri

0

Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler

0

Ticari Borçlar

6 4.907.026 8.265.883

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

6 25.122 48.054

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

4.881.904 8.217.829

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar

0 0

Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar

0 0

Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar

0 0

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

562.967 1.089.659

Diğer Borçlar

6 4.251.876 11.847.139

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

6 1.479.764 1.348.179

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

2.772.112 10.498.960

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler

0 0

Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri

0

Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri

0

Diğer Sözleşme Yükümlülükleri

0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler

0

Türev Araçlar

0 0

Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar

0

Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar

0

Devlet Teşvik ve Yardımları

0

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

8 43.414.438 37.236.021

İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

0 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

8 43.414.438 37.236.021

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

1.199.842 3.319.686

Kısa Vadeli Karşılıklar

1.141.545 0

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

1.141.545 0

Sigortacılık Teknik Karşılıkları

0 0

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

0 0

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

14 13.002 49.767

İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

0 0

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

14 13.002 49.767

ARA TOPLAM

65.961.055 67.582.215

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

0

Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

0

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

65.961.055 67.582.215

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER



Uzun Vadeli Borçlanmalar

979.369 0

İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

0 0

Banka Kredileri

0 0

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

0 0

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları

0 0

Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar

0 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

979.369 0

Banka Kredileri

0 0

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

979.369 0

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları

0

Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar

0

Diğer Finansal Yükümlülükler

0 0

Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri

0

Finansal Teminat Sözleşmeleri

0

Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler

0

Ticari Borçlar

0 0

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

0

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

0

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar

0 0

Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar

0

Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar

0

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

0

Diğer Borçlar

6 24.946.127 26.321.672

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

6 24.946.127 25.902.099

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

0 419.573

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler

0 0

Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri

0

Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri

0

Diğer Sözleşme Yükümlülükleri

0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler

0

Türev Araçlar

0 0

Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar

0

Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar

0

Devlet Teşvik ve Yardımları

0

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

0 744.878

İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

0

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

744.878

Uzun Vadeli Karşılıklar

14 7.800.942 6.195.349

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

6.961.258 5.355.665

Genel Karşılıklar

0 0

Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar

14 839.684 839.684

Sigortacılık Teknik Karşılıkları

0

Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar

0

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar

0

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

0

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

0 0

İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

0

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

0

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

33.726.438 33.261.899

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

99.687.493 100.844.114

ÖZKAYNAKLAR



Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

15 63.423.318 56.378.354

Ödenmiş Sermaye

20.000.000 20.000.000

Sermaye Düzeltme Farkları

16.135.282 16.135.282

Birleşme Denkleştirme Hesabı

0 0

Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları

0 0

Sermaye Avansı

0 0

Geri Alınmış Paylar (-)

0 0

Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)

-3.474.696 -3.474.696

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

0 0

Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi

0 0

Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu

0 0

Pay Bazlı Ödemeler (-)

0 0

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

15 -1.147.731 -715.113

Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)

0 0

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-1.471.450 -916.811

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

0 0

Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

0 0

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-1.471.450 -916.811

Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

0

Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)

0

Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)

0

Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar

0

Yabancı Para Çevrim Farkları

0

Diğer Kazançlar (Kayıplar)

323.719 201.698

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

-711.348 -739.291

Yabancı Para Çevrim Farkları

-711.348 -739.291

Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)

0 0

Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)

0 0

Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)

0 0

Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)

0 0

Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)

0 0

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)

0 0

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)

0 0

Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)

0 0

Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler

0 0

Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler

0 0

Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler

0 0

Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar

0 0

Diğer Kazançlar (Kayıplar)

0 0

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

15 13.301.949 6.921.429

Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı

5.100.345

Yasal Yedekler

1.759.343 1.759.343

Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler

0 0

Girişim Sermayesi Fonu

0 0

Diğer Kısıtlanmış Yedekler

11.542.606 61.741

Diğer Özkaynak Payları

0 0

Diğer Yedekler

0 0

Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-)

0 0

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

16.566.866 -27.253.316

Net Dönem Karı veya Zararı

15 2.752.996 45.504.059

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

747.366 992.645

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

64.170.684 57.370.999

TOPLAM KAYNAKLAR

163.858.177 158.215.113





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar

Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları

Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Özkaynaklar Değişim Tablosu



Özkaynaklar Değişim Tablosu



Dönem Başı Bakiyeler

20.000.000 16.135.282 3.474.696 -1.852.798 -1.852.798 407.615 -1.445.183 -719.323 0 0 -719.323 6.921.429 -50.604.265 23.350.949 -27.253.316 10.164.193 670.481 10.834.674

Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

0 0 0 0 0 0 0 0

Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

0 0 0 0 0 0 0 0

Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

0 0 0 0 0 0 0 0

Hatalara İlişkin Düzeltmeler

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diğer Düzeltmeler

0 0 0 0 0 0 0 0

Düzeltmelerden Sonraki Tutar

0 0 0 0 0 0 0 0

Transferler

0 0 0 0 0 23.350.949 -23.350.949 0 0 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

0 0 0 0 0 0 0 0

Dönem Karı (Zararı)

0 0 0 0 0 45.504.059 45.504.059 45.504.059 277.961 45.782.020

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

935.987 935.987 -205.917 730.070 -20.098 0 0 -20.098 0 709.971 44.333 754.304

Sermaye Arttırımı

0 0 0 0 0 0 0 0

Sermaye Azaltımı

0 0 0 0 0 0 0 0

Sermaye Avansı

0 0 0 0 0 0 0 0

Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi

0 0 0 0 0 0 0 0

Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi

0 0 0 0 0 0 0 0

Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları

0 0 0 0 0 0 0 0

Kar Payları

0 0 0 0 0 0 0 0

Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler

0 0 0 0 0 0 0 0

Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

0 0 0 0 0 0 0 0

Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

0 0 0 0 0 0 0 0

Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması

0 0 0 0 0 0 0 0

Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış

0 0 130 0 0 130 0 0 130 -130 0

Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler

0 0 0 0 0 0 0 0

Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları

0 0 0 0 0 0 0 0

Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

0 0 0 0 0 0 0 0

Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

0 0 0 0 0 0 0 0

Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

0 0 0 0 0 0 0 0

Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

0 0 0 0 0 0 0 0

Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)

0 0 0 0 0 0 0 0

Dönem Sonu Bakiyeler

20.000.000 16.135.282 0 0 0 0 3.474.696 0 0 0 0 0 0 0 -916.811 0 -916.811 0 0 0 0 201.698 -715.113 -739.291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -739.291 6.921.429 0 0 0 -27.253.316 45.504.059 18.250.743 56.378.354 992.645 57.370.999

Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019

Özkaynaklar Değişim Tablosu



Özkaynaklar Değişim Tablosu



Dönem Başı Bakiyeler

20.000.000 16.135.282 0 0 0 0 3.474.696 0 0 0 0 0 0 0 -916.811 0 -916.811 0 0 0 0 201.698 -715.113 -739.291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -739.291 6.921.429 0 0 0 -27.253.316 45.504.059 18.250.743 56.378.354 992.645 57.370.999

Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.679.514 0 -1.679.514 -1.679.514 -39.974 -1.719.488

Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hatalara İlişkin Düzeltmeler

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.666 0 0 0 0 -4.363 0 -4.363 303 -303 0

Diğer Düzeltmeler

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Düzeltmelerden Sonraki Tutar

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transferler

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.380.520 0 0 0 45.504.059 -45.504.059 0 6.380.520 0 6.380.520

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dönem Karı (Zararı)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.752.996 2.752.996 2.752.996 -167.343 2.585.653

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -554.639 0 -554.639 0 0 0 0 122.021 -432.618 23.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.277 0 0 0 0 0 0 0 -409.341 -37.659 -447.000

Sermaye Arttırımı

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sermaye Azaltımı

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sermaye Avansı

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kar Payları

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dönem Sonu Bakiyeler

20.000.000 16.135.282 0 0 0 0 3.474.696 0 0 0 0 0 0 0 -1.471.450 0 -1.471.450 0 0 0 0 323.719 -1.147.731 -711.348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -711.348 13.301.949 0 0 0 16.566.866 2.752.996 19.319.862 63.423.318 747.366 64.170.684





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu



DÖNEM KARI (ZARARI)

2.585.653 45.781.890

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER



Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

-470.505 774.598

Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)

0 0

Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

0 0

Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

0 0

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-603.212 993.075

Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler

0 0

Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)

0 0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar

0 0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

0 0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

0 0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

0 0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar

0 0

Yabancı Para Çevrim Farkları

0 0

Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları

0 0

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

132.707 -218.477

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

0 0

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

132.707 -218.477

Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi

0 0

Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi

0 0

Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi

0 0

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi

0 0

Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi

0 0

Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi

0 0

Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi

0 0

Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi

0 0

Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi

0 0

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

38 23.505 -20.164

Yabancı Para Çevrim Farkları

23.505 -20.164

Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)

23.505 -20.164

Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri

0 0

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)

0 0

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)

0 0

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri

0 0

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

0 0

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)

0 0

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri

0 0

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı

0 0

Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

0 0

Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)

0 0

Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri

0 0

Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar

0 0

Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

0 0

Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)

0 0

Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri

0 0

Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

0 0

Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)

0 0

Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri

0 0

Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

0 0

Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)

0 0

Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri

0 0

Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

0 0

Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)

0 0

Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri

0 0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar

0 0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)

0 0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)

0 0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)

0 0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)

0 0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)

0 0

Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları

0 0

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

0 0

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

0 0

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

0 0

Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi

0 0

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi

0 0

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi

0 0

Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi

0 0

Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi

0 0

Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi

0 0

Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi

0 0

Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi

0 0

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi

0 0

Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi

0 0

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

-447.000 754.434

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

2.138.653 46.536.324

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı



Kontrol Gücü Olmayan Paylar

-203.382 322.163

Ana Ortaklık Payları

2.342.035 46.214.161







http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825156





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