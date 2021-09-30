Uzmanpara
Canlı Borsa
Son Dakika
Borsa
Altın
Döviz
Manşetler
Yazarlar
Kripto Para
Terimler Sözlüğü
     

***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.09.2021 Perşembe 11:56

***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SALİH CEM ORAL Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı
FATİH ÇITAK Pazarlama ve Satış Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Pazarlama Direktörü
İSMAİL KÜRŞAD KORKMAZ Satınalma Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Lojistik Direktörü Omsan Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (ATAER Holding A.Ş.'nin gerçek kişi temsilcisi)
MUSTAFA SERDAR BAŞOĞLU Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansman Direktörü
ERCAN KAYA Kurumsal Mimari ve İnsan Kaynakları Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup Kurumsal İletişim Direktörü
CAN ÖRÜNG Bilgi Teknolojileri Grup Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Kurumsal Mimari ve İnsan Kaynakları Grup Başkan Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965850


BIST
En Çok Okunan Haberler
Euro Bölgesi`nde işsizlik geriledi

Euro Bölgesi`nde işsizlik geriledi
Hazine dış borç stoku verilerini açıkladı

Hazine dış borç stoku verilerini açıkladı
Yemen`de ekonomik çöküş sürüyor

Yemen`de ekonomik çöküş sürüyor
Avrupa`da doğal gaz fiyatları rekor tazeledi

Avrupa`da doğal gaz fiyatları rekor tazeledi
Dış ticaret istatistikleri belli oldu

Dış ticaret istatistikleri belli oldu
Almanya`da istihdam ivme kazandı

Almanya`da istihdam ivme kazandı
Enerji krizi küresel ekonomiyi derinden etkiliyor

Enerji krizi küresel ekonomiyi derinden etkiliyor
Küresel halka arzlar 3. çeyrekte yavaşladı

Küresel halka arzlar 3. çeyrekte yavaşladı
Özbekistan’daki satın alma süreci tamamlandı

Özbekistan’daki satın alma süreci tamamlandı
İngiltere`de 3 enerji şirketi iflas etti

İngiltere`de 3 enerji şirketi iflas etti
Yenilenmiş sertifikalı cep telefonlarına KDV ayarı

Yenilenmiş sertifikalı cep telefonlarına KDV ayarı
Elektrik ve doğal gaz istatistikleri açıklandı

Elektrik ve doğal gaz istatistikleri açıklandı
İngiltere`de büyüme beklentileri aştı

İngiltere`de büyüme beklentileri aştı
Powell’dan yüksek enflasyon mesajı

Powell’dan yüksek enflasyon mesajı
ABD`nin ham petrol stokları arttı

ABD`nin ham petrol stokları arttı
Ekonomik görünümde `belirsizlik` uyarısı

Ekonomik görünümde `belirsizlik` uyarısı
Şirketlerin düşük karbon modelinin önemi artıyor

Şirketlerin düşük karbon modelinin önemi artıyor
 

Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

Uluslarası döviz piyasası kuru