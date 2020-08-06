***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor



***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )



Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019

Kar veya Zarar Tablosu



KAR VEYA ZARAR KISMI



Hasılat

13 7.226.745 8.558.226 3.529.516 4.498.252

Satışların Maliyeti

13 -6.064.377 -6.793.065 -2.977.850 -3.552.789

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

1.162.368 1.765.161 551.666 945.463

BRÜT KAR (ZARAR)

1.162.368 1.765.161 551.666 945.463

Genel Yönetim Giderleri

14 -90.303 -77.202 -45.365 -39.606

Pazarlama Giderleri

14 -52.480 -54.974 -27.511 -28.414

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

-66 -84 -14 -6

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

14 179.770 44.383 167.311 23.641

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

14 -13.455 -22.881 -5.756 -2.709

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

1.185.834 1.654.403 640.331 898.369

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

0 13 0 10

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

-2.131 -3.566 -436 -179

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar

5 8.777 3.486 12.821 1.581

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

1.192.480 1.654.336 652.716 899.781

Finansman Gelirleri

15 100.002 525.098 64.113 391.922

Finansman Giderleri

15 -53.413 -65.486 9.369 -37.136

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

1.239.069 2.113.948 726.198 1.254.567

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

11 -565.648 -643.127 -263.659 -306.775

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

-493.571 -614.985 -258.960 -344.465

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

-72.077 -28.142 -4.699 37.690

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

673.421 1.470.821 462.539 947.792

DÖNEM KARI (ZARARI)

673.421 1.470.821 462.539 947.792

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı



Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0 0 0

Ana Ortaklık Payları

673.421 1.470.821 462.539 947.792

Pay Başına Kazanç



Pay Başına Kazanç



Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)



Pay Başına Kazanç 0,23221413 0,50717965 0,15949620 0,32682482

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Pay Başına Kazanç 0,23221413 0,50717965 0,15949620 0,32682482





Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)



İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

1.501.216 2.211.427

Dönem Karı (Zararı)

673.421 1.470.821

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

673.421 1.470.821

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

760.296 935.793

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

13/14 337.411 321.487

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

5.666 9.397

Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

2.988 5.043

Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

4 2.678 4.354

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

52.095 43.021

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

9 50.308 36.463

Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

8 1.787 6.558

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

-57.253 -64.504

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

15 -83.687 -92.832

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

15 32.565 41.734

Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri

-6.131 -13.406

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

-1.432 -16.802

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

-8.777 -3.486

İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler

5 -8.777 -3.486

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

11 565.648 643.127

Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler

14 -135.193 0

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

2.131 3.553

Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

2.131 3.553

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

470.226 522.304

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

-16.127 282.788

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

100.040 -75.835

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

-116.167 358.623

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

11.233 2.867

İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

11.233 2.867

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

679.520 138.802

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

-135.601 -6.753

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

-279.709 -26.117

İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

-107.847 121.605

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

-171.862 -147.722

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

72.623 10.503

İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

72.623 10.503

Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

-103 -79

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

138.390 120.293

Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)

12.692 97.186

Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

125.698 23.107

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

1.903.943 2.928.918

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

9 -14.329 -13.778

Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler

8 -228 -413

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

11 -388.170 -703.300

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-585.708 -193.456

İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri

5 13.333 0

İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları

0 0

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

32 2.618

Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

32 2.618

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-397.226 -168.651

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

6 -396.355 -168.268

Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

6 -871 -383

Verilen Nakit Avans ve Borçlar

-204.010 -30.628

İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar

0 22.677

Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar

-204.010 -53.305

Alınan Temettüler

5 2.163 3.205

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-1.330.446 -2.001.471

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

1.429.780 702.931

Kredilerden Nakit Girişleri

1.429.780 702.931

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-587.118 -1.133.147

Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-587.118 -1.133.147

İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış

-2.191.789 1.887.470

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-26.327 -27.429

Ödenen Temettüler

0 -3.507.450

Ödenen Faiz

-34.222 -18.041

Alınan Faiz

79.230 94.195

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-414.938 16.500

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

412.773 91.931

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-2.165 108.431

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

58.197 62.468

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

56.032 170.899





Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan



Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)



Varlıklar



DÖNEN VARLIKLAR



Nakit ve Nakit Benzerleri

56.032 58.197

Ticari Alacaklar

1.251.503 1.062.852

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

3 816.498 795.715

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

435.005 267.137

Diğer Alacaklar

6.863.857 4.522.594

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

3 6.719.193 4.520.915

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

144.664 1.679

Türev Araçlar

0 0

Stoklar

4 3.964.284 4.023.192

Peşin Ödenmiş Giderler

111.372 27.065

İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

3 6.042 6.308

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

105.330 20.757

Diğer Dönen Varlıklar

85.191 84.990

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar

85.191 84.990

ARA TOPLAM

12.332.239 9.778.890

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

12.332.239 9.778.890

DURAN VARLIKLAR



Finansal Yatırımlar

185 161

Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar

185 161

Diğer Alacaklar

11.306 11.306

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

11.306 11.306

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

5 216.114 200.820

Maddi Duran Varlıklar

6 12.733.318 11.001.236

Kullanım Hakkı Varlıkları

288.744 229.773

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

6 282.618 251.448

Peşin Ödenmiş Giderler

381.741 148.567

İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

3 11.994 10.421

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

369.747 138.146

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

13.914.026 11.843.311

TOPLAM VARLIKLAR

26.246.265 21.622.201

KAYNAKLAR



KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER



Kısa Vadeli Borçlanmalar

1.811.057 1.221.234

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

0 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

1.811.057 1.221.234

Banka Kredileri

7 1.811.057 1.221.234

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

136.154 194.205

İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

0 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

136.154 194.205

Banka Kredileri

7 107.074 168.689

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

7 29.080 25.516

Ticari Borçlar

1.096.954 1.195.179

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

3 140.371 215.495

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

956.583 979.684

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

9 104.783 60.695

Diğer Borçlar

61.806 20.882

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

0 0

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

61.806 20.882

Türev Araçlar

0 87

Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar

0 87

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

93.164 46.858

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

93.164 46.858

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

11 256.133 150.732

Kısa Vadeli Karşılıklar

49.807 47.331

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

8 49.807 47.331

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

93.280 5.894

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

93.280 5.894

ARA TOPLAM

3.703.138 2.943.097

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

3.703.138 2.943.097

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER



Uzun Vadeli Borçlanmalar

719.432 404.197

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

719.432 404.197

Banka Kredileri

7 531.605 226.396

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

7 187.827 177.801

Türev Araçlar

0 0

Uzun Vadeli Karşılıklar

410.942 334.757

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

9 410.942 334.757

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

11 2.082.228 1.748.423

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

3.212.602 2.487.377

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

6.915.740 5.430.474

ÖZKAYNAKLAR



Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

19.330.525 16.191.727

Ödenmiş Sermaye

12 2.900.000 2.900.000

Sermaye Düzeltme Farkları

164 164

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

12.153.075 9.687.698

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-80.018 -48.664

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-80.018 -48.664

Yabancı Para Çevrim Farkları

12.233.093 9.736.362

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

1.364.160 1.364.160

Yasal Yedekler

1.364.160 1.364.160

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

2.239.705 84.277

Net Dönem Karı veya Zararı

673.421 2.155.428

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

19.330.525 16.191.727

TOPLAM KAYNAKLAR

26.246.265 21.622.201





Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan



Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019

Özkaynaklar Değişim Tablosu



Özkaynaklar Değişim Tablosu



Dönem Başı Bakiyeler

2.900.000 164 -34.249 7.904.416 771.641 76.917 4.108.879 15.727.768 15.727.768

Transferler

592.519 3.516.360 -4.108.879 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-4.400 1.332.106 1.470.821 2.798.527 2.798.527

Dönem Karı (Zararı)

1.470.821 1.470.821 1.470.821

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

-4.400 1.332.106 1.327.706 1.327.706

Kar Payları

-3.509.000 -3.509.000 -3.509.000

Dönem Sonu Bakiyeler

2.900.000 164 -38.649 9.236.522 1.364.160 84.277 1.470.821 15.017.295 15.017.295

Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020

Özkaynaklar Değişim Tablosu



Özkaynaklar Değişim Tablosu



Dönem Başı Bakiyeler

2.900.000 164 -48.664 9.736.362 1.364.160 84.277 2.155.428 16.191.727 16.191.727

Transferler

0 2.155.428 -2.155.428

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-31.354 2.496.731 673.421 3.138.798 3.138.798

Dönem Karı (Zararı)

673.421 673.421 673.421

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

-31.354 2.496.731 2.465.377 2.465.377

Kar Payları

0 0 0

Dönem Sonu Bakiyeler

2.900.000 164 -80.018 12.233.093 1.364.160 2.239.705 673.421 19.330.525 19.330.525





Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu



DÖNEM KARI (ZARARI)

673.421 1.470.821 462.539 947.792

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER



Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

2.465.377 1.327.706 881.205 304.240

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

9 -39.193 -5.641 -39.193 -5.641

Yabancı Para Çevrim Farkları

2.496.731 1.332.106 912.559 308.640

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

7.839 1.241 7.839 1.241

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi

11 7.839 1.241 7.839 1.241

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

0 0 0

Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

0 0

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

0 0 0

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

2.465.377 1.327.706 881.205 304.240

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

3.138.798 2.798.527 1.343.744 1.252.032

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı



Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

3.138.798 2.798.527 1.343.744 1.252.032







http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866136





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