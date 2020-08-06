***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor
06.08.2020 Perşembe 18:25
***ISDMR*** İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 7.226.745 8.558.226 3.529.516 4.498.252
Satışların Maliyeti
13 -6.064.377 -6.793.065 -2.977.850 -3.552.789
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.162.368 1.765.161 551.666 945.463
BRÜT KAR (ZARAR)
1.162.368 1.765.161 551.666 945.463
Genel Yönetim Giderleri
14 -90.303 -77.202 -45.365 -39.606
Pazarlama Giderleri
14 -52.480 -54.974 -27.511 -28.414
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-66 -84 -14 -6
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 179.770 44.383 167.311 23.641
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -13.455 -22.881 -5.756 -2.709
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.185.834 1.654.403 640.331 898.369
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 13 0 10
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.131 -3.566 -436 -179
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 8.777 3.486 12.821 1.581
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.192.480 1.654.336 652.716 899.781
Finansman Gelirleri
15 100.002 525.098 64.113 391.922
Finansman Giderleri
15 -53.413 -65.486 9.369 -37.136
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.239.069 2.113.948 726.198 1.254.567
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 -565.648 -643.127 -263.659 -306.775
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-493.571 -614.985 -258.960 -344.465
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-72.077 -28.142 -4.699 37.690
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
673.421 1.470.821 462.539 947.792
DÖNEM KARI (ZARARI)
673.421 1.470.821 462.539 947.792
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
673.421 1.470.821 462.539 947.792
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 0,23221413 0,50717965 0,15949620 0,32682482
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 0,23221413 0,50717965 0,15949620 0,32682482
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.501.216 2.211.427
Dönem Karı (Zararı)
673.421 1.470.821
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
673.421 1.470.821
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
760.296 935.793
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13/14 337.411 321.487
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.666 9.397
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.988 5.043
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 2.678 4.354
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
52.095 43.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 50.308 36.463
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.787 6.558
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-57.253 -64.504
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -83.687 -92.832
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 32.565 41.734
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-6.131 -13.406
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.432 -16.802
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-8.777 -3.486
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -8.777 -3.486
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 565.648 643.127
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
14 -135.193 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.131 3.553
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
2.131 3.553
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
470.226 522.304
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.127 282.788
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
100.040 -75.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-116.167 358.623
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.233 2.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.233 2.867
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
679.520 138.802
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-135.601 -6.753
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-279.709 -26.117
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-107.847 121.605
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-171.862 -147.722
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
72.623 10.503
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
72.623 10.503
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-103 -79
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
138.390 120.293
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12.692 97.186
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
125.698 23.107
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.903.943 2.928.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -14.329 -13.778
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
8 -228 -413
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -388.170 -703.300
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-585.708 -193.456
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
5 13.333 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32 2.618
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32 2.618
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-397.226 -168.651
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -396.355 -168.268
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -871 -383
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-204.010 -30.628
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 22.677
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-204.010 -53.305
Alınan Temettüler
5 2.163 3.205
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.330.446 -2.001.471
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.429.780 702.931
Kredilerden Nakit Girişleri
1.429.780 702.931
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-587.118 -1.133.147
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-587.118 -1.133.147
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-2.191.789 1.887.470
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.327 -27.429
Ödenen Temettüler
0 -3.507.450
Ödenen Faiz
-34.222 -18.041
Alınan Faiz
79.230 94.195
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-414.938 16.500
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
412.773 91.931
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.165 108.431
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
58.197 62.468
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
56.032 170.899
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
56.032 58.197
Ticari Alacaklar
1.251.503 1.062.852
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 816.498 795.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
435.005 267.137
Diğer Alacaklar
6.863.857 4.522.594
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 6.719.193 4.520.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
144.664 1.679
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
4 3.964.284 4.023.192
Peşin Ödenmiş Giderler
111.372 27.065
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 6.042 6.308
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
105.330 20.757
Diğer Dönen Varlıklar
85.191 84.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
85.191 84.990
ARA TOPLAM
12.332.239 9.778.890
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.332.239 9.778.890
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
185 161
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
185 161
Diğer Alacaklar
11.306 11.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.306 11.306
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 216.114 200.820
Maddi Duran Varlıklar
6 12.733.318 11.001.236
Kullanım Hakkı Varlıkları
288.744 229.773
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 282.618 251.448
Peşin Ödenmiş Giderler
381.741 148.567
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 11.994 10.421
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
369.747 138.146
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.914.026 11.843.311
TOPLAM VARLIKLAR
26.246.265 21.622.201
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.811.057 1.221.234
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.811.057 1.221.234
Banka Kredileri
7 1.811.057 1.221.234
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
136.154 194.205
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
136.154 194.205
Banka Kredileri
7 107.074 168.689
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 29.080 25.516
Ticari Borçlar
1.096.954 1.195.179
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 140.371 215.495
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
956.583 979.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 104.783 60.695
Diğer Borçlar
61.806 20.882
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
61.806 20.882
Türev Araçlar
0 87
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 87
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
93.164 46.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
93.164 46.858
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 256.133 150.732
Kısa Vadeli Karşılıklar
49.807 47.331
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 49.807 47.331
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
93.280 5.894
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
93.280 5.894
ARA TOPLAM
3.703.138 2.943.097
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.703.138 2.943.097
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
719.432 404.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
719.432 404.197
Banka Kredileri
7 531.605 226.396
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 187.827 177.801
Türev Araçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
410.942 334.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 410.942 334.757
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 2.082.228 1.748.423
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.212.602 2.487.377
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.915.740 5.430.474
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.330.525 16.191.727
Ödenmiş Sermaye
12 2.900.000 2.900.000
Sermaye Düzeltme Farkları
164 164
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.153.075 9.687.698
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.018 -48.664
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.018 -48.664
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.233.093 9.736.362
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.364.160 1.364.160
Yasal Yedekler
1.364.160 1.364.160
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.239.705 84.277
Net Dönem Karı veya Zararı
673.421 2.155.428
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.330.525 16.191.727
TOPLAM KAYNAKLAR
26.246.265 21.622.201
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -34.249 7.904.416 771.641 76.917 4.108.879 15.727.768 15.727.768
Transferler
592.519 3.516.360 -4.108.879 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.400 1.332.106 1.470.821 2.798.527 2.798.527
Dönem Karı (Zararı)
1.470.821 1.470.821 1.470.821
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.400 1.332.106 1.327.706 1.327.706
Kar Payları
-3.509.000 -3.509.000 -3.509.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -38.649 9.236.522 1.364.160 84.277 1.470.821 15.017.295 15.017.295
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.900.000 164 -48.664 9.736.362 1.364.160 84.277 2.155.428 16.191.727 16.191.727
Transferler
0 2.155.428 -2.155.428
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.354 2.496.731 673.421 3.138.798 3.138.798
Dönem Karı (Zararı)
673.421 673.421 673.421
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.354 2.496.731 2.465.377 2.465.377
Kar Payları
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.900.000 164 -80.018 12.233.093 1.364.160 2.239.705 673.421 19.330.525 19.330.525
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
673.421 1.470.821 462.539 947.792
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.465.377 1.327.706 881.205 304.240
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -39.193 -5.641 -39.193 -5.641
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.496.731 1.332.106 912.559 308.640
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.839 1.241 7.839 1.241
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11 7.839 1.241 7.839 1.241
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.465.377 1.327.706 881.205 304.240
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.138.798 2.798.527 1.343.744 1.252.032
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.138.798 2.798.527 1.343.744 1.252.032
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866136
BIST