Uzmanpara
Canlı Borsa
Son Dakika
Borsa
Altın
Döviz
Manşetler
Yazarlar
Kripto Para
Terimler Sözlüğü
     

***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

21.09.2021 Salı 19:01

***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bedelsiz sermaye artıtrımı işlemleri kapsamında, Şirket 01.09.2021 tarih ve 2021/22 sayılı yönetim kurulu kararı ile esas sözleşme 6. maddesi değiştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.09.2021 tarihinde onaylananmıştır. Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.09.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 15.09.2021 tarih ve 10409 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlamıştır.   





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964785


BIST
En Çok Okunan Haberler
OECD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

OECD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
Katar`dan OPEC`e net mesaj

Katar`dan OPEC`e net mesaj
ABD`nin cari açığı arttı

ABD`nin cari açığı arttı
Hazine 9,7 milyar lira borçlandı

Hazine 9,7 milyar lira borçlandı
Rus rublesi dolar karşısında zayıflayabilir

Rus rublesi dolar karşısında zayıflayabilir
İtalya`daki çelik üreticilerinden önemli uyarı

İtalya`daki çelik üreticilerinden önemli uyarı
Evergrande Çin`de dönüşümün sancısı olabilir

Evergrande Çin`de dönüşümün sancısı olabilir
ABD`de inşaat izinleri arttı

ABD`de inşaat izinleri arttı
Almanya yeşil tahvil ihracı yapacak

Almanya yeşil tahvil ihracı yapacak
İngiltere doğal gaz krizine çözüm arıyor

İngiltere doğal gaz krizine çözüm arıyor
Moody`s Avrupa ekonomisini değerlendirdi

Moody`s Avrupa ekonomisini değerlendirdi
Hazine kira sertifikası ihraç etti

Hazine kira sertifikası ihraç etti
Vadeli Doğal Gaz Piyasası açılıyor

Vadeli Doğal Gaz Piyasası açılıyor

İngiltere’de kamu borçlanması azaldı

İngiltere’de kamu borçlanması azaldı
Avrupa Birliği ile ABD arasında uçuşlar arttı

Avrupa Birliği ile ABD arasında uçuşlar arttı
Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altının kilogram fiyatı yükseldi
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı
 

Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

Uluslarası döviz piyasası kuru