***ISKPL*** IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili



Bedelsiz sermaye artıtrımı işlemleri kapsamında, Şirket 01.09.2021 tarih ve 2021/22 sayılı yönetim kurulu kararı ile esas sözleşme 6. maddesi değiştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.09.2021 tarihinde onaylananmıştır. Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.09.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 15.09.2021 tarih ve 10409 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlamıştır.











http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964785





