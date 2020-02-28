***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali



***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )



İlgili Şirketler [ISMEN]

İlgili Fonlar []

Türkçe

İşlem İptali



Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

Bildirim İçeriği



İlgili Piyasa

PAY PİYASASI

İlgili Pazar

YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI

İlgili İşlem Sırası

LDIAK.V, LDIAL.V, LDIRR.V, LDIRT.V, LDIBC.V, LDISR.V

Sözleşme No

Ektedir.

İşlemin Gerçekleşme Tarihi

28/02/2020

İptal Nedeni

Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.

Açıklamalar













http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822846





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