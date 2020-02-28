***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
28.02.2020 Cuma 17:31
***ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
LDIAK.V, LDIAL.V, LDIRR.V, LDIRT.V, LDIBC.V, LDISR.V
Sözleşme No
Ektedir.
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
28/02/2020
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822846
BIST