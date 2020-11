***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor



***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )



İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)

A. PAY

TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ

Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

Taş ve Toprağa Dayalı

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR

Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR

Bankalar ve Özel Finans Kurumları

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

- ARÇELİK A.Ş. 16.07.2021 TRSARCL72112 3 4.500.000 102,75 101,6 4.572.201,81 8,09 1,85

- AYGAZ A.Ş. 04.08.2021 TRSAYGZ82118 3 1.800.000 102,16 103,16 1.856.816,62 3,29 0,75

- BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 11.01.2021 TRSBOLU12115 3 3.000.000 103,82 102,05 3.061.542,53 5,42 1,24

- BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 05.07.2021 TRSBOLU72119 3 5.000.000 103,76 103,19 5.159.485,38 9,13 2,09

- DEVA HOLDİNG A.Ş. 04.05.2021 TRSDEVA52119 3 2.490.000 102,44 102,17 2.544.068,93 4,5 1,03

- EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 28.05.2021 TRSERGL52117 3 1.500.000 101,68 100,14 1.502.027,03 2,66 0,61

- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 3 10.500.000 100 103,61 10.879.063,6 19,25 4,41

- HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 10.03.2021 TRSHEKT32123 3 500.000 100,79 103,18 515.910,39 0,91 0,21

- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25.01.2021 TRSISGY12113 3 1.430.000 103,19 101,68 1.454.053,84 2,57 0,59

- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 14.06.2021 TRSKCTF62110 3 1.900.000 100,55 102,93 1.955.655,88 3,46 0,79

- KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 10.06.2021 TRSKFTF62113 3 900.000 101,19 102,9 926.088,76 1,64 0,38

- MİGROS TİCARET A.Ş. 20.12.2021 TRSMGTIA2118 3 1.020.000 100,28 103,3 1.053.702,67 1,86 0,43

- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 19.02.2021 TRSOPAS22129 3 1.400.000 102,36 100,37 1.405.212,27 2,49 0,57

- HALK BANKASI 22.10.2027 TRSTHALE2716 1 1.000.000 100,5 99,63 996.274,5 1,75 0,4

- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 22.01.2021 TRSTPRS12115 3 6.250.000 103,01 101,46 6.341.268,32 11,22 2,57

- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 05.02.2021 TRSTPRS22114 3 3.800.000 103,76 101,11 3.842.196,32 6,8 1,56

- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 3 600.000 100,64 109,89 659.366,39 1,17 0,27

- YDA İNŞAAT A.Ş. 16.03.2022 TRSYDAT32212 3 2.500.000 100,43 103,35 2.583.693,42 4,57 1,05

- Yapı ve Kredi Bankası 20.06.2029 TRSYKBK62914 3 5.000.000 104,06 104,25 5.212.475,97 9,22 2,11

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

- 55.090.000 56.521.104,63 100 22,91

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

- 55.090.000 56.521.104,63 100 22,91

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

VIOP KISA POZİSYONLAR 26.02.2021 F_USDTRY0221 (SHORT) -1.712 8,12

VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 (SHORT) -1.266 7,93

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

- GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 6 1.200.000 103,19 101,78 9.523.775,53 43,89 3,86

- T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 29.04.2021 XS1223394914 6 1.550.000 101,9 100,75 12.176.280,77 56,11 4,94

GRUP TOPLAMI

- 2.750.000 21.700.056,3 100 8,8

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

BPP 05.01.2021 1.849.108,77 1.820.003,26 1,0804 0,7378

BPP 05.01.2021 1.849.108,77 1.820.003,26 1,0804 0,7378

BPP 07.12.2020 2.371.024,11 2.364.002,82 1,4033 0,9583

BPP 07.12.2020 2.913.546,58 2.904.918,73 1,7244 1,1776

BPP 05.01.2021 3.253.288,49 3.202.080,79 1,9009 1,2981

BPP 18.01.2021 373.214,68 365.139,27 0,2168 0,148

BPP 30.11.2020 401.698,63 401.698,63 0,2385 0,1628

BPP 04.01.2021 407.233,97 401.050,55 0,2381 0,1626

BPP 30.11.2020 480.599,67 480.599,67 0,2853 0,1948

BPP 04.01.2021 5.088.219,18 5.010.943,2 2,9747 2,0314

BPP 29.12.2020 6.870.482,74 6.784.424,6 4,0274 2,7503

BPP 05.01.2021 8.355.685,75 8.224.164,8 4,8821 3,334

T.Repo 30.11.2020 1.501.886,3 1.501.886,3 0,8916 0,6088

T.Repo 30.11.2020 18.523.264,38 18.523.264,38 10,996 7,5091

T.Repo 30.11.2020 20.025.068,49 20.025.068,49 11,8875 8,118

T.Repo 30.11.2020 20.025.150,68 20.025.150,68 11,8875 8,118

T.Repo 30.11.2020 4.505.658,9 4.505.658,9 2,6747 1,8265

T.Repo 30.11.2020 15.519.491,78 15.519.491,78 9,2128 6,2914

T.Repo 30.11.2020 11.013.832,88 11.013.832,88 6,5382 4,4649

T.Repo 30.11.2020 8.510.689,04 8.510.689,04 5,0522 3,4501

Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.907.435 4,1005 2,8002

VOB Nakit Teminat 28.143.347,88 28.143.347,88 16,7068 11,409

GRUP TOPLAMI

- 168.454.854,91 100 68,29

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

- 246.676.015,86





İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

246.676.015,86 % 100 % 100,28

B. HAZIR DEĞERLER

116.682,31 % 100 % 0,05

a) Kasa



b) Bankalar

116.682,31 % 100 % 0,05

c) Diğer Hazır Değerler



C. ALACAKLAR (+)

84.796,1 % 100 % 0,03

a) Takastan Alacaklar

0

b) Diğer Alacaklar

84.796,1 % 100 % 0,03

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

645.791,84 % 100 % 0,26

D. BORÇLAR (-)

-1.537.421,14 % 100 -% 0,63

a) Takasa Borçlar

0

b) Yönetim Ücreti



c) Ödenecek Vergi



ç) İhtiyatlar



d) Krediler



e) Diğer Borçlar

-1.537.421,14 % 100 -% 0,63

NET VARLIK DEĞERİ

245.985.864,97

Pay Sayısı

160.599.284

Pay Başına Net Aktif Değer

1,5317





İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe

Haftalık Rapor



Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Açıklama



27/11/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu









http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890638





BIST