***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )



İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe

Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim



Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği



Açıklamalar



Vadesi 30.11.2020 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:

İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 30 Kasım 2020 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.

Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 3 Aralık 2020 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.











