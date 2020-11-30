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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

30.11.2020 Pazartesi 19:33

***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Vadesi 30.11.2020 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 30 Kasım 2020 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 3 Aralık 2020 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890636


BIST
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