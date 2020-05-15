***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
15.05.2020 Cuma 11:40
***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.05.2020 tarih ve 28/594 sayılı kararı ile onaylanan "Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Eki" ile başvuru dokümanları arasında yer alan "İhraççı Başvuru Formu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845304
BIST