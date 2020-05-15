***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi



***KARSN*** KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )



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Türkçe

İhraç Belgesi



Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

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07.05.2020

Bildirim İçeriği



Açıklamalar



Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.05.2020 tarih ve 28/594 sayılı kararı ile onaylanan "Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Eki" ile başvuru dokümanları arasında yer alan "İhraççı Başvuru Formu" ekte yer almaktadır.









http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845304





BIST

