***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim



***KSTUR*** KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )



Özet Bilgi KUŞTUR A.Ş.2019 YILI KAR DAĞITIMI

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır



Karar Tarihi 28.02.2020

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

Para Birimi TRY

Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek



Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)

KSTUR, TREKUST00016 Peşin 2,5469262 254,69262 15 2,1648872 216,48872



Kar Payı Ödeme Tarihleri

Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)

Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)

Ödeme Tarihi (3)

Kayıt Tarihi (4)



Peşin 15.04.2020 17.04.2020 16.04.2020



(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).

(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).

(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.

(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı

Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)

15.04.2020 16.04.2020



Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)

KSTUR, TREKUST00016 0 0



Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 28/02/2020 tarihinde toplanarak , kar dağıtmaya ve dağıtım zamanının 15/04/2020 olmasına karar vermiştir.

Şirket Kuruluşu esnasında Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı (300) üçyüz adet hisse çıkarılmıştır.

Bu hisseler, her biri 0,0005 TL lık paydan yirmi adet alan kurucuya bir adet verilmek suretiyle dağıtılmıştır. 2019 yılı kurucu pay başına kar BRÜT : 3.743,93 TL, NET: 3.182,34 TL dir.

2019 yılı toplam dağıtılacak kar tutarı brüt 11.933.828,60 TL olup,10.810.649,00 TL pay sahiplerine,1.123.179,60 TL Kurucu pay sahiplerine ,

2019 yılı toplam dağıtılacak net tutar 10.143.754,31 TL olup ,9.189.051,65 TL pay sahiplerine ,954.702,66 TL kurucu pay sahiplerine dağıtılacaktır.

-Kanun Hükümlerine göre genel kanuni yedek akçede sermayenin %20 lik üst sınırına ulaşılduğı için %5 oranlı genl kanuni yedek akçe ayrılmamıştır.



Eklenen Dökümanlar

EK: 1 KUSTUR kar dağıtım 2020.pdf





KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 4.244.586,63

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.811.753,83



* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3. Dönem Kârı 17.484.259,71 17.308.880,27

4. Vergiler ( - ) 3.444.514,71 3.441.514,71

5. Net Dönem Kârı 14.039.745 13.864.365,56

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )

8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 14.039.745

Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)

Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 14.039.745

11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 2.807.949

* Nakit 2.807.949

* Bedelsiz

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı

* Çalışanlara

* Yönetim Kurulu Üyelerine

* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 1.123.179,6

15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 8.002.700

16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.172.159,93

17. Statü Yedekleri

18. Özel Yedekler

19. Olağanüstü Yedek 933.756,47

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar



Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET

- - - 9.189.051,65 0 65,45 2,1648872 216,49

TOPLAM 9.189.051,65 0 65,45 2,1648872 216,49



Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Yönetim Kurulumuz 28/02/2020 tarihinde toplanarak , kar dağıtmaya ve dağıtım zamanının 15/04/2020 olmasına karar vermiştir.

Şirket Kuruluşu esnasında Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı (300) üçyüz adet hisse çıkarılmıştır.

Bu hisseler, her biri 0,0005 TL lık paydan yirmi adet alan kurucuya bir adet verilmek suretiyle dağıtılmıştır. 2019 yılı kurucu pay başına kar BRÜT : 3.743,93 TL, NET: 3.182,34 TL dir.

2019 yılı toplam dağıtılacak kar tutarı brüt 11.933.828,60 TL olup,10.810.649,00 TL pay sahiplerine,1.123.179,60 TL Kurucu pay sahiplerine ,

2019 yılı toplam dağıtılacak net tutar 10.143.754,31 TL olup ,9.189.051,65 TL pay sahiplerine ,954.702,66 TL kurucu pay sahiplerine dağıtılacaktır.

-Kanun Hükümlerine göre genel kanuni yedek akçede sermayenin %20 lik üst sınırına ulaşılduğı için %5 oranlı genl kanuni yedek akçe ayrılmamıştır.











http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822964





BIST