***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.05.2020 Cuma 00:07
***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 'nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görev süresi bir yıl olmak üzere yönetim kuruluna seçilen üyelerin görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı : Yılmaz KÜÇÜKÇALIK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Mehmet SOYARICI
Yönetim Kurulu Üyesi : Erdal KESRELİOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : Ali Rıza HASOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : Şerife Türcan ÖZŞUCA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845229
BIST