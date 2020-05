***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)



***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )



Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 'nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görev süresi bir yıl olmak üzere yönetim kuruluna seçilen üyelerin görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına karar verilmiştir.



Yönetim Kurulu



Yönetim Kurulu Başkanı : Yılmaz KÜÇÜKÇALIK



Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Mehmet SOYARICI



Yönetim Kurulu Üyesi : Erdal KESRELİOĞLU



Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : Ali Rıza HASOĞLU



Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) : Şerife Türcan ÖZŞUCA











