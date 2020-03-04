***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.03.2020 Çarşamba 18:41
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2020-31/12/2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim ile ilgili Tebliğ esaslarına uygun olarak 01/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasındaki hesap dönemi için Şirketin bağımsız dış denetimini yapmak üzere Orjin Plaza, Maslak N27 Kat: 1-5, Eski Büyükdere Caddesi, 34398 Sarıyer/İstanbul adresindeki Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824322
BIST