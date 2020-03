***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi



***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )



Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi



Bildirim İçeriği



Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği

01/01/2020-31/12/2020

Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi

-

Tescil Tarihi

-

Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su

-

Açıklamalar



Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim ile ilgili Tebliğ esaslarına uygun olarak 01/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasındaki hesap dönemi için Şirketin bağımsız dış denetimini yapmak üzere Orjin Plaza, Maslak N27 Kat: 1-5, Eski Büyükdere Caddesi, 34398 Sarıyer/İstanbul adresindeki Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.











