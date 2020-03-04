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***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

04.03.2020 Çarşamba 18:38

***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/03/2020
Karar Sayısı
2020/04
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

      SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI   A) Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
  
B) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
C) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
  
Beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Makina Takım Endüstrisi A.Ş.
    M. Aydın  MÜDERRİSOĞLU
    Reşat  KARABIYIK
    Levent  SİPAHİ

    Yönetim Kurulu Üyesi / Denetimden Sorumlu Komite  Başkanı
    Yönetim Kurulu Üyesi / Denetimden Sorumlu Komite  Üyesi
    Genel Müdür





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824315


BIST
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