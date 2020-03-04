***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)



***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )



Finansal Tablo Niteliği Konsolide



İlgili Şirketler []

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Türkçe

Sorumluluk Beyanı



Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı



Yönetim Kurulu Karar Tarihi

04/03/2020

Karar Sayısı

2020/04

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı



SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI A) Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,



B) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

C) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,



Beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.

M. Aydın MÜDERRİSOĞLU

Reşat KARABIYIK

Levent SİPAHİ



Yönetim Kurulu Üyesi / Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Genel Müdür











http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824315





BIST

