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***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.02.2020 Çarşamba 18:11

***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Martı Resort ve Martı La Perla Tesisleri Genel Müdürü Fırat Kaya 28.01.2020 tarihinde vefat etmiş olup, yerine Mustafa Adnan Evrim göreve başlamıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820129


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