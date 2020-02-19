***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.02.2020 Çarşamba 18:11
***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Martı Resort ve Martı La Perla Tesisleri Genel Müdürü Fırat Kaya 28.01.2020 tarihinde vefat etmiş olup, yerine Mustafa Adnan Evrim göreve başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820129
BIST