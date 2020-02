***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)



***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )



İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği



Açıklamalar



Şirketimizin Martı Resort ve Martı La Perla Tesisleri Genel Müdürü Fırat Kaya 28.01.2020 tarihinde vefat etmiş olup, yerine Mustafa Adnan Evrim göreve başlamıştır.











http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820129





BIST